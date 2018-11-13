مقتل, رجل, واصابة, اخرين, جراء, صواريخ, اطلقت, على, مدينة, اشكلون,

اصيبت سيدة بجراح خطيرة و8 أخرون اثر اطلاق صواريخ من قطاع غزة على مدينة اشكلون جنوبي اسرائيل مساء الاثنين .

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قوات من الشرطة وصلت الى مكان سقوط قذائف صاروخية في مدينة أشكلون. في المكان عدة مصابين بدرجات إصابة مختلفة.خبراء المتفجرات من الشرطة في طريقهم إلى مكان الحادث.الشرطة تدعو الجمهور بعدم الوصول إلى أماكن سقوط القذائف الصاروخية والإنصياع لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية.*الانضباط المدني قد ينقذ الحياة*