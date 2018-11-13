ابوعبيدة:, مليون, اسرائيلي, سيكونون, تحت, الصورايخ,

اكد الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ان فصائل المقاومة في حالة تشاور جدي لتوسيع دائرة النار مع اسرائيل.

واضاف ابوعبيدة في تغريدة له عبر تويتر، ان بداية الصواريخ كانت في عسقلان، مضيفا ان نحو مليون اسرائيلي سيكونون بانتظار الدخول في دائرة صواريخ المقاومة إذا كان قرار الاحتلال تصعيد العدوان.