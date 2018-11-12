تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-18 18:22:12 الجزائر تعلن الثامن عشر من أبريل القادم موعدا للانتخابات الرئاسية |  2019-01-18 18:20:33 البرلمان الأردني ينفي بيع 1200 دونم من الأراضي الشاطئية في العقبة |  2019-01-18 17:01:52 روسيا تحذر مواطنيها من السفر إلى غزة |  2019-01-18 16:58:20 وفاة طفل من النقب واصابة شقيقه بصورة خطيرة جراء استنشاقهما الغاز المنبعث من سخان المياه‎ |  2019-01-18 15:07:07 واشنطن تقطع كافة المساعدات عن الفلسطينيين |  2019-01-18 12:55:16 تخليص عالقة جراء حادث طرق قرب كفار ادوميم وحالتها خطيرة |  2019-01-18 12:50:55 النقب - حصان يهاجم رضيعاً ويتسبب بإصابته |  2019-01-18 11:57:37 بمشاركة والدها - وقفة تأبينة لروح المرحومة الطالبة أية مصاروة قرب مقر البرلمان في ولاية فيكتوريا الاسترالية |  2019-01-18 11:15:57 فيديو - النصراوي مؤنس دبور يوقع رسميا في اشبيلية الاسباني وادارة الفريق تقدمه للصحافة : حلمي تحقق |  2019-01-18 10:46:38 وسائل الاعلام الاسترالية تنشر صورة الشاب المشتبه بضلوعه بجريمة قتل الطالبة أية مصاروة من باقة الغربية |  2019-01-18 10:06:37 وسط غضب شديد - عائلة صفوري في طرعان تقرر هدم بيتها بنسفها غدا بعد فشل التوصل لاتفاق مع الحكومة |  2019-01-18 09:55:27 علماء يحذرون من خطر قاتل تنقله الإيصالات! |  2019-01-18 09:54:09 برشلونة يحسم تأهله لكن مصيره غامض في كأس الملك |  2019-01-18 09:52:42 حرقت زوجها حيا .. والسبب "كلمة سر" الهاتف |  2019-01-18 09:36:36 خضر حمد عيسى من البعينة نجيدات في ذمة الله |

الرئيسية | كرة قدم محلية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اتحاد ابناء سخنين يفوز على النادي الرياضي اشدود 4-3 في مباراة مثيرة



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



استطاع فريق اتحاد ابناء سخنين من تحقيق الفوز بعد فترة طويلة , وذلك على النادي الرياضي اشدود بالنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة جرت على استاد الدوحة في سخنين بحضور اكثر من 1500 متفرج .


الفريق السخنيني دخل المباراة تحت اشراف مساعد المدرب كوتر بعد اقالة المدرب بيني بن زاكين بسبب سوء النتائج وتورط الفريق بالقاع .

الضيوف من اشدود كانوا السباقين بالتسجيل من هدف دودو بيطون في الدقيقة ال18 الا أن سخنين استطاعت العودة من هدف ايهاب غنايم في الدقيقة 23 لينتهي الشوط الاول بالتعادل .

في الشوط الثاني دخل الفريق السخنيني بقوة وفي الدقيقة ال55 استطاع شلومي ازولاي من تسجيل هدف التقدم من ركلة جزاء , وفي الدقيقة ال56 استطاع محمد غدير من تسجيل الهدف الثالث , من ظن ان الضيوف من اشدود استسلموا كان مخطئاً حيث استطاعوا من تسجيل هدفين خلال 5 دقائق عن طريق دان بيطون ودودو بيطون لتعود النتيجة للتعادل 3-3.

الفريق السخنيني استمر بالضغط لتحقيق الفوز وفعلا استطاع محمد كليبات من تسجيل الهدف في الدقيقة ال83 معلناً فوز بيتي مهم لاتحاد ابناء سخنين 4-3.




كلمات متعلقة

اتحاد, ابناء, سخنين, يفوز, على, النادي, الرياضي, اشدود, 4-3, في, مباراة, مثيرة,

تابعونــا

اتحاد ابناء سخنين يخسر أمام الخضيرة ويتورط في القاع اتحاد ابناء سخنين يخسر أمام الخضيرة ويتورط في القاع 2019-01-12 | 23:21:55

مني فريق اتحاد ابناء سخنين امام فريق هبوعيل الخضيرة بالنتيجة 2-1 في مباراة خارجية...

ادارة هبوعيل ام الفحم تحرر اللاعب معمر قراقرة من صفوف الفريق ادارة هبوعيل ام الفحم تحرر اللاعب معمر قراقرة من صفوف الفريق 2019-01-06 | 16:38:14

بعد جلسة مغلقة بين ادارة فريق هبوعيل ام الفحم واللاعب معمر قراقرة قد قررت الادارة...

اتحاد ابناء سخنين وبيتار القدس يفترقان بالتعادل في مباراة ضعيفة اتحاد ابناء سخنين وبيتار القدس يفترقان بالتعادل في مباراة ضعيفة 2019-01-05 | 23:37:16

استطاع فريق بيتار القدس ان يقتنص نقطة ثمينة من فريق ابناء سخنين بمباراته البيتية...

الليلة:اتحاد ابناء سخنين امام بيتار القدس في صراع القاع الليلة:اتحاد ابناء سخنين امام بيتار القدس في صراع القاع 2019-01-05 | 14:00:11

يستضيف فريق اتحاد ابناء سخنين مساء اليوم السبت فريق بيتار القدس على ارض استاد...

انضمام اللاعب العرابي جابر خربوش لمنتخب اسرائيل انضمام اللاعب العرابي جابر خربوش لمنتخب اسرائيل 2018-12-30 | 08:16:44

لاعب هبوعيل عرابة شباب في كرة الطائرة جابر سامي محمود بدارنه خربوش رقم 11 في...

هبوعيل ام الفحم يكتسح عيروني طبريا برباعية ويتصدر لائحة الدوري هبوعيل ام الفحم يكتسح عيروني طبريا برباعية ويتصدر لائحة الدوري 2018-12-02 | 09:24:10

حقق فريق هبوعيل ام الفحم فوزاً عريضاً على عيروني طبريا باربعة اهداف مقابل هدف، في...

فوز خارجي هام لاتحاد ابناء سخنين على بني يهودا تل ابيب فوز خارجي هام لاتحاد ابناء سخنين على بني يهودا تل ابيب 2018-12-01 | 18:04:36

حقق فريق اتحاد ابناء سخنين فوزا خارجيا مهما على فريق بني يهودا تل ابيب بالنتيجة 1-0...

فريق ملجا بطل دوري حي العاصله ال 12 فريق ملجا بطل دوري حي العاصله ال 12 2018-11-10 | 12:41:01

توج مساء اليوم الجمعة منتخب فريق ملجا (عدي دراوشه) بطلا لدوري حي العاصلة بعد فوزه...

قرعة كأس الدولة:اتحاد ابناء سخنين امام الاخاء الناصرة في ديربي العرب قرعة كأس الدولة:اتحاد ابناء سخنين امام الاخاء الناصرة في ديربي العرب 2018-11-05 | 17:48:00

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس الدولة عن مباراة ديربي للوسط العربي...

تقدم ملحوظ في بناء استاد عرابة لكرة القدم تقدم ملحوظ في بناء استاد عرابة لكرة القدم 2018-11-04 | 21:20:29

تقدم ملحوظ في بناء استاد عرابة لكرة القدم وتخصة في البنية التحية لملعب كرة القدم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids 3 نساء الشخ دنون قرية حيازة مخدرات مريخوانا تجارة معمل مختبر الشرطة اعتقال اطلاق نار اصابة شابين الناصرة مجهولون الشرطة شارع بولس السادس اللد مواجهات اعتقال شبان تظاهرة القاء حجارة قنابل اصابة شرطي خلية 7 اشخاص الغجر عملية اشلمال باسم حزب الله مخدرات شمال اقرباء اعتقال مصرع رضيع اصابة شاب احدى القرى البدوية في الجنوب النقب رمات حوفيف وادي النعيم شقيقان اعتقال شقيقين عربيين من منطقة الخضيرة تنكيل ضرب طفلين اقربائهما شرطة مشاركة واسعة في قداس اليوم العالمي للمريض في كنيسة البشارة‎ الناصرة حضور موفد بابوي خاصحادث طرق محمد وليد جبارين مصرع وفاة الشاب اصابة خطيرة انقلاب سيارتين حادث طرق مروع شمال مفرق شدموت هدفورا جثة عامل تايلندي زراعة سهل مدينة طمرة اسعاف اقرار وفاته خلفية جنائية لا احتراق بيت حرفيش اصابات دون اضرار طابق الاول طابقين قرية اطفاءمحمود محاجنة قاعة الريف افراح سهرة حناء حسين محاجنة اطلاق نار قتل متعمد لائحة اتهام الشعوذه الرقية الشرعية ايمان بالله سحر كفر الحاج نصر بكرية مدينة عرابة بثمباشراونلاينمانشسترسيتيديناموكييفيلاشوتبث مباشر دوري ابطال اورباهدم بيت طمرة عمر ياسين اعتقال افراج
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com