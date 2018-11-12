اتحاد, ابناء, سخنين, يفوز, على, النادي, الرياضي, اشدود, 4-3, في, مباراة, مثيرة,

استطاع فريق اتحاد ابناء سخنين من تحقيق الفوز بعد فترة طويلة , وذلك على النادي الرياضي اشدود بالنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة جرت على استاد الدوحة في سخنين بحضور اكثر من 1500 متفرج .

الفريق السخنيني دخل المباراة تحت اشراف مساعد المدرب كوتر بعد اقالة المدرب بيني بن زاكين بسبب سوء النتائج وتورط الفريق بالقاع .الضيوف من اشدود كانوا السباقين بالتسجيل من هدف دودو بيطون في الدقيقة ال18 الا أن سخنين استطاعت العودة من هدف ايهاب غنايم في الدقيقة 23 لينتهي الشوط الاول بالتعادل .في الشوط الثاني دخل الفريق السخنيني بقوة وفي الدقيقة ال55 استطاع شلومي ازولاي من تسجيل هدف التقدم من ركلة جزاء , وفي الدقيقة ال56 استطاع محمد غدير من تسجيل الهدف الثالث , من ظن ان الضيوف من اشدود استسلموا كان مخطئاً حيث استطاعوا من تسجيل هدفين خلال 5 دقائق عن طريق دان بيطون ودودو بيطون لتعود النتيجة للتعادل 3-3.الفريق السخنيني استمر بالضغط لتحقيق الفوز وفعلا استطاع محمد كليبات من تسجيل الهدف في الدقيقة ال83 معلناً فوز بيتي مهم لاتحاد ابناء سخنين 4-3.