لاعب, برشلونة, بديلًا, لكاسيميرو, في, منتخب, البرازيل,

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الاثنين، استدعاء لاعب برشلونة، للمشاركة في المباراتين الوديتين ضد أوروجواي والكاميرون، هذا الشهر.

وأوضح الاتحاد البرازيلي، في بيان رسمي، أنه تم استدعاء لاعب الوسط، رافينيا ألكانتارا، بعد تأكد إصابة كاسيميرو، نجم ريال مدريد، في الكاحل الأيمن، خلال مواجهة سيلتا فيجو أمس بالليجا.ومن المُقرر أن يصل رافينيا، اليوم، لمقر تدريبات السيليساو، وسيكون متاحا للمران غدًا الثلاثاء، تمهيدًا لمواجهة أوروجواي الجمعة المقبل.وتألق رافينيا مع البلوجرانا خلال الفترة الماضية، حيث كان اللاعب البديل في خطة البارسا، بعد الإصابة التي تعرض لها ليونيل ميسي.