تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-26 19:29:08 اصابة خطيرة لطفل من يافة الناصرة بعد سقوط بوابة حديدية عليه |  2018-12-26 17:31:19 مفاجأة.. برشلونة يصرف النظر عن ضم دي ليجت |  2018-12-26 17:30:05 تناول البرتقال أو اشربه يومياًلتقي نفسك من ألزهايمر |  2018-12-26 17:23:30 اعتقال 5 مشتبهين من ام الفحم بشبهة حيازة السلاح الغير مرخص |  2018-12-26 17:21:38 الدفاع الروسية تكشف تفاصيل القصف الاسرائيلي لسوريا |  2018-12-26 15:55:17 دانون يستقيل ليترشح في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود |  2018-12-26 15:55:35 لاول مرة- مبارك ومرسي وجها لوجه امام المحكمة |  2018-12-26 15:08:28 روسيا: الدفاعات السورية اسقطت 14 صاروخاً اسرائيلياً |  2018-12-26 15:02:13 لقاء معايدة في شفاعمرو بالميلاد المجيد ورأس السنة |  2018-12-26 14:21:24 السكرتيرة العام لنقابة المعلمين : لن نسمح بإقامة امتحانات النجاعة الميتساف في المدارس" |  2018-12-26 14:11:21 مبارك يطلب موافقة السيسي في شهادته ضد مرسي! |  2018-12-26 13:51:57 السجن 6 سنوات لمواطن من طرعان عمل مدير حسابات لمجلس جسر الزرقاء وادين بسرقة 3.3 مليون شيكل |  2018-12-26 13:55:39 تحذير للرجال من القاتل الصامت..تقرير يكشف تصاعد ضحايا الكحول |  2018-12-26 13:41:07 الجديدة المكر - اصابة متوسطة لشاب سقط من ارتفاع |  2018-12-26 13:26:27 جبارين: نتنياهو بكّر الانتخابات لاستباق لوائح الاتهام ضده |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

لاعب برشلونة بديلًا لكاسيميرو في منتخب البرازيل



  |     |   اضافة تعليق



أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الاثنين، استدعاء لاعب برشلونة، للمشاركة في المباراتين الوديتين ضد أوروجواي والكاميرون، هذا الشهر.


وأوضح الاتحاد البرازيلي، في بيان رسمي، أنه تم استدعاء لاعب الوسط، رافينيا ألكانتارا، بعد تأكد إصابة كاسيميرو، نجم ريال مدريد، في الكاحل الأيمن، خلال مواجهة سيلتا فيجو أمس بالليجا.

ومن المُقرر أن يصل رافينيا، اليوم، لمقر تدريبات السيليساو، وسيكون متاحا للمران غدًا الثلاثاء، تمهيدًا لمواجهة أوروجواي الجمعة المقبل.

وتألق رافينيا مع البلوجرانا خلال الفترة الماضية، حيث كان اللاعب البديل في خطة البارسا، بعد الإصابة التي تعرض لها ليونيل ميسي.
لاعب برشلونة بديلًا لكاسيميرو في منتخب البرازيل




كلمات متعلقة

لاعب, برشلونة, بديلًا, لكاسيميرو, في, منتخب, البرازيل,

تابعونــا

مفاجأة.. برشلونة يصرف النظر عن ضم دي ليجت مفاجأة.. برشلونة يصرف النظر عن ضم دي ليجت 2018-12-26 | 17:31:19

أفادت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني قرر صرف النظر عن التعاقد مع ماتياس دي...

لاعب برشلونة: أُصلي من أجل عودة نيمار لاعب برشلونة: أُصلي من أجل عودة نيمار 2018-12-26 | 15:50:26

كشف لاعب خط وسط فريق برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، الدولي البرازيلي...

رياض محرز: ليس أمامنا أي فرصة لفقدان النقاط رياض محرز: ليس أمامنا أي فرصة لفقدان النقاط 2018-12-26 | 15:00:42

أكد النجم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن مستواه لا زال يتطور...

مدرب ليفربول: لو سمعت هذا السؤال.. سأحطم الميكروفون مدرب ليفربول: لو سمعت هذا السؤال.. سأحطم الميكروفون 2018-12-26 | 13:55:12

حث مدرب ليفربول، يورغن كلوب، لاعبي فريقه على "الاستمتاع" بالسباق الذي يخوضونه في...

مبابي يهزم رونالدو وميسي.. ويحطم رقما قياسيا جديدا مبابي يهزم رونالدو وميسي.. ويحطم رقما قياسيا جديدا 2018-12-26 | 12:50:43

أبهر الفرنسي، كيليان مبابي، العالم من خلال أدائه في مونديال روسيا الصيف الماضي،...

رحيل نيمار عن باريس سان جرمان "قريبا".. والبديل جاهز رحيل نيمار عن باريس سان جرمان "قريبا".. والبديل جاهز 2018-12-26 | 11:45:44

ذكرت تقارير صحفية أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جرمان يقترب من...

راموس أول الراحلين عن الريال في حال عودة مورينيو راموس أول الراحلين عن الريال في حال عودة مورينيو 2018-12-26 | 10:40:21

كشفت تقارير صحافية إنجليزية وإسبانية أن القائد سيرجيو راموس سيكون أول الراحلين...

ميسي أم رونالدو؟ هكذا تحسم 2019 "الصراع الأبدي" ميسي أم رونالدو؟ هكذا تحسم 2019 "الصراع الأبدي" 2018-12-26 | 09:27:13

مع غياب النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن منصات تتويج الجوائز الفردية،...

بايرن ميونخ يتراجع عن كسب عداوة أتلتيكو مدريد بايرن ميونخ يتراجع عن كسب عداوة أتلتيكو مدريد 2018-12-25 | 17:38:53

تراجع بايرن ميونخ الألماني عن ضم المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز، لاعب أتلتيكو...

ليفربول يتحرك سرا لإتمام أكبر صفقة بتاريخ الدوري الإنجليزي ليفربول يتحرك سرا لإتمام أكبر صفقة بتاريخ الدوري الإنجليزي 2018-12-25 | 13:16:59

يستعد فريق الإنجليزي لإبرام صفقة "قياسية" في تاريخ الدوري الإنجيلزي، تتعلق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أورط الكرمل في حيفا مدرسة تحتفل تخريج الفوج ال 44 من طلابها مدرسة الواصفية الناصرة مناسبة العام الدراسي احتفال ابتدائية ادهم هادية اخاء الناصرة تكريم مباراة اللد مسيرة كروية ناجحة حادث طرق مروع قرب الطيرة اصابتان خطيرة متوسطة مستشفى الشرطة مصابين اجتراق بيت سخنين اضرار جسيمة دون اصابات تذكر مدينة القدس الاقصى مواجهات الناصرة قنابل غاز اعتقالات اصابات حجارة قنابل غاز بث مباشر :أستون فيلا و تشيلسيتمديد اعتقال سلمان عامر رئيس مجلس محلي جولس قتل منير نبواني اطلاق نار محكمة نادي ليونز وزارة الصحة طلاب مدرسة راهبات مخلص فحوصات العين الكسول رئيس نفابة علي مراد معلمي السياقة ممتحنو منطقة الناصرة اضراب مستمر خصخصة افتتاح مهرجان ليالي رمضان مشغولات يدوية مدينة سخنين مشاركة واسعة اهالي المدينة ضرب هرب شفاعمرو دهس فتى قاصر فرار السائقجمال ماضي عكا جريمة قتل اصابة نجله خصومة بين عائلتين اعتقال مشتبهين هدم جرافات الداخلية مدينة اللد 3 منازل عائلة شعبان حرس شرطة غضب حي التفاح كرم حجة بناء غير مرخصاحتفالات سبت النور قداس كنيسة القيامه القدس عيد الفصح المجيد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com