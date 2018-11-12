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الجهاد: سنستمر بقصف المستوطنات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أكدت حركة الجهاد الاسلامي أنه الهدوء لن يكون على حساب دماء الشعب الفلسطيني وأرضه.


وقال الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي أ. مصعب البريم في بيان وصل "معا" نسخة عنه:"على أصحاب المشاعر القلقة تجاه المنطقة أن يحاسبوا ويوقفوا المعتدي بدلا من التباكي على ضياع فرص الهدوء التي استخف بها الاحتلال وانتهكها بشكل سافر".

واكد البريم بان المقاومة مستمرة في تصديها للعدوان ولجمه وقصف المستوطنات.
الجهاد: سنستمر بقصف المستوطنات




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