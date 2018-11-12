تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-22 17:16:12 نجم ريال مدريد يدرس الرحيل |  2019-01-22 17:14:12 لماذا لا يصاب البعض بنزلات البرد وكيف نصبح مثلهم؟ |  2019-01-22 17:11:12 ارتفاع حصيلة قتلى الضربات الإسرائيلية في سوريا الى 21 |  2019-01-22 17:09:26 النائب جبارين: معايير وزارة الصحة تمسّ بفرص تعليم الطب لدى العرب |  2019-01-22 17:02:52 غزة:اصابة جندي اسرائيلي برصاص قرب السياج الحدودي |  2019-01-22 14:55:28 "إس-300" السورية ستدخل الخدمة في أذار المقبل |  2019-01-22 14:45:40 رونالدو يدفع 21.5 مليون دولار ويوافق على السجن مع وقف التنفيذ |  2019-01-22 14:55:21 غدا - الشيخ رائد صلاح يدلي بشهادته ردا على لائحة الاتهام |  2019-01-22 14:15:11 غزة- 1250 مريض عيون قد يفقدون الابصار بسبب أزمة الوقود |  2019-01-22 14:15:08 شقيق الحريري في زيارة للأسد |  2019-01-22 13:29:56 محاولة اختطاف طائرة روسية وتحويل وجهتها إلى أفغانستان |  2019-01-22 13:15:28 عرض حطام حادث سيارة الأمير فيليب للبيع بآلاف الدولارات! |  2019-01-22 12:29:10 ادانة 5 اشخاص افراد عائلة واحدة من بلدة كفركنا بالاعتداء على حراس أمن في مستشفى رمبام بحيفا |  2019-01-22 12:19:19 انطلاق فعاليات "دافوس" رغم غياب أبرز قادة العالم عنه |  2019-01-22 11:45:33 36% من المتقدمين اجتازوا امتحان نقابة المحامين |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

"طفل السرطان" يعتذر لأمه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لحظات الوداع قاسية على البعض، لكنها هذه المرة جاءت على لسان طفل صغير يغادر الحياة برسالة لأمه تحمل في طياتها الكثير بذكريات لا تنسى تصحبها الدموع وتثير الشجون.


فبعد معاناة مع مرض السرطان لمدة عامين، وبين أحضانها اعتذر طفل (5 أعوام) من أمه قبل أن يلفظ أنفاسه قائلا: "أنا أسف يا أمي من أجل ذلك".

فالطفل تشارلي بروكتور كان في حاجة لعملية زرع كبد بعد تشخيص حالته بورم نادر في عام 2016، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة ليلة السبت الماضي في لانكشاير، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

فمعركة تشارلي كانت طويلة حاول خلالها والدته آمبر شوفيلد ووالده بن بروكتور جمع المبلغ اللازم لإجراء العملية في الولايات المتحدة وهو 580855 جنيه إسترليني.


وحاول الأهل والأصدقاء لجمع الأموال لإرساله إلى الولايات المتحدة من أجل العلاج، لكن في الشهر الماضي أعلن أن أيامه باتت معدودة، بعد أن نجحوا في جمع 360 ألف جنيه إسترليني فقط.

وحاولت الأم تجاوز أحزانها بقولها: "ليلة السبت في الساعة 23:14 صديقي المفضل تشارلي غادر عالمي ولفظ أنفاسه الأخيرة".

وخاطبت طفلها بعد رحيله: "تشارلي. لقد منحتني فرصة أن أكون أما. لقد كنت ، ليس فقط أكبر إلهام لنا ولكنك كنت مصدر إلهام لآلاف الأشخاص في جميع أنحاء العالم".

وتابعت: "لقد أظهرت لي ما يعنيه الحب يا تشارلي. الآن حان الوقت للسفر ، أنا فخور جدا بك. لقد قاتلت هذا بجد. طفلي. أنا أتألم كثيرا. سأفتقدك إلى الأبد يا حبيبي".
"طفل السرطان" يعتذر لأمه




كلمات متعلقة

"طفل, السرطان", يعتذر, لأمه,

تابعونــا

لماذا لا يصاب البعض بنزلات البرد وكيف نصبح مثلهم؟ لماذا لا يصاب البعض بنزلات البرد وكيف نصبح مثلهم؟ 2019-01-22 | 17:14:12

يعاني الكثيرون خلال فصل الشتاء من أعراض البرد والتهاب الحلق وانسداد الأنف، بينما...

السكر والعسل.. أيهما أفضل لمرضى السكري؟ السكر والعسل.. أيهما أفضل لمرضى السكري؟ 2019-01-22 | 14:55:35

السكر والعسل من أكثر العناصر المستخدمة في التحلية، ويعتقد بعض مرضى السكري أن...

نجاح أول "جراحة عن بعد" باستخدام "5G" نجاح أول "جراحة عن بعد" باستخدام "5G" 2019-01-22 | 13:15:14

نجح جراح صيني في إجراء عملية جراحية معقدة باستخدام شبكة "5G" فائقة السرعة، في حدث هو...

الناس والبرد والإنفلونزا.. 3 خرافات ينبغي محوها للأبد الناس والبرد والإنفلونزا.. 3 خرافات ينبغي محوها للأبد 2019-01-22 | 11:52:27

الإصابة بالإنفلونزا تبدو مثل شر لا بد منه في فصل الشتاء، وبالتالي فإن الوقاية...

دجاج معدل جينيا لمواجهة "الوباء المميت" دجاج معدل جينيا لمواجهة "الوباء المميت" 2019-01-22 | 10:40:02

في محاولة مهمة وجديدة من نوعها لمحاولة منع ظهور وباء بشري مميت، طور علماء...

علماء يثبتون فائدة الجوع علماء يثبتون فائدة الجوع 2019-01-22 | 08:25:54

اكتشف علماء جامعة كاليفورنيا في إرفاين أن الجوع المعتدل يغير عملية التمثيل...

الزعفران مثير للشهوة الجنسية ومضاد للسرطان الزعفران مثير للشهوة الجنسية ومضاد للسرطان 2019-01-21 | 23:28:15

اكتشف العلماء خصائص فريدة ومفيدة في الزعفران، فهو مثير للشهوة الجنسية ومضاد...

تعرف على حمية غذائية "مثالية" لصحة كوكب الأرض والبشر تعرف على حمية غذائية "مثالية" لصحة كوكب الأرض والبشر 2019-01-21 | 20:41:13

كشف علماء عما يقولون إنه نظام حمية غذائية مثالي لصحة كوكب الأرض وسكانه يشمل...

6 أسباب لن تتخيلها تسبب السمنة والبدانة 6 أسباب لن تتخيلها تسبب السمنة والبدانة 2019-01-21 | 17:53:05

يعد شهر يناير من أشهر مواسم الاهتمام بإنقاص الوزن، حيث يتواكب مع بداية عام جديد...

مخاطر التخلي عن تناول منتجات الألبان مخاطر التخلي عن تناول منتجات الألبان 2019-01-21 | 14:55:36

يدعو بعض خبراء التغذية إلى عدم تناول منتجات الألبان، لأنها تحتوي على مواد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids احتراق شاحنة سيارة دون اصابات ميشور ادوميم شمارف القدس اطفاء اخماد حريق رهط مظاهرة نصرة المسجد الاقصى المبارك القدس بلدية اللجنة الشعبيةمسيرة معا نعيش ابو سنان قرية اعياد الفصح النبي شعيب مشاركة واسعة سعايدة احمد خطيب الرينة ام الغنم تنظيم داعش الارهابي تأييد عملية مفرق مسكنة جولاني سلاح الصفافرة اعتقال شاب الناصرة حي تفتيش بيت كارل جوستاف بندقية طقس راصد امطار خماسيني جاف حار حر السبت نهاية الاسبوع الثلاثاء منخفض الكسيفة حملة واسعة الشرطة تفتيش اعتقال فلسطينيين بدون تصاريح تحرير مخالفات سير سيارات ذخيرة احمد مناصرة القدس ابو مازن مكتب رئيس الحكومة نشأت ملحم مساعدة مد يد العون اتهام 3 شبان عرعره قرية عملية تل ابيب الليونز دوار نادي الناصرة مظاهرة حي مسمار بلدية الناصرة شريف زعبي مظاهرة بسام صباح ابو الجاسر اختفاء البحث قرية طرعان عائلته تناشد الجمهور الشرطة ريال مدريد باريس سان جيرمان مباشر حي بث مباراة أورط الكرمل في حيفا مدرسة تحتفل تخريج الفوج ال 44 من طلابها اصابة عامل حادث عمل ورشة بلدة كفر ياسيف سقط عليه جسم ثقيل مستشفى شرطة جبل الشيخ ارتفاع ثلوج منسوب تراكم تزلج زوار مفتوح ادارة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com