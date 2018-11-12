"طفل, السرطان", يعتذر, لأمه,

لحظات الوداع قاسية على البعض، لكنها هذه المرة جاءت على لسان طفل صغير يغادر الحياة برسالة لأمه تحمل في طياتها الكثير بذكريات لا تنسى تصحبها الدموع وتثير الشجون.

فبعد معاناة مع مرض السرطان لمدة عامين، وبين أحضانها اعتذر طفل (5 أعوام) من أمه قبل أن يلفظ أنفاسه قائلا: "أنا أسف يا أمي من أجل ذلك".فالطفل تشارلي بروكتور كان في حاجة لعملية زرع كبد بعد تشخيص حالته بورم نادر في عام 2016، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة ليلة السبت الماضي في لانكشاير، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.فمعركة تشارلي كانت طويلة حاول خلالها والدته آمبر شوفيلد ووالده بن بروكتور جمع المبلغ اللازم لإجراء العملية في الولايات المتحدة وهو 580855 جنيه إسترليني.وحاول الأهل والأصدقاء لجمع الأموال لإرساله إلى الولايات المتحدة من أجل العلاج، لكن في الشهر الماضي أعلن أن أيامه باتت معدودة، بعد أن نجحوا في جمع 360 ألف جنيه إسترليني فقط.وحاولت الأم تجاوز أحزانها بقولها: "ليلة السبت في الساعة 23:14 صديقي المفضل تشارلي غادر عالمي ولفظ أنفاسه الأخيرة".وخاطبت طفلها بعد رحيله: "تشارلي. لقد منحتني فرصة أن أكون أما. لقد كنت ، ليس فقط أكبر إلهام لنا ولكنك كنت مصدر إلهام لآلاف الأشخاص في جميع أنحاء العالم".وتابعت: "لقد أظهرت لي ما يعنيه الحب يا تشارلي. الآن حان الوقت للسفر ، أنا فخور جدا بك. لقد قاتلت هذا بجد. طفلي. أنا أتألم كثيرا. سأفتقدك إلى الأبد يا حبيبي".