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فتح: العدوان الإسرائيلي لن يكسر إرادة شعبنا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إن العدوان الهمجي الذي يتعرض له أهلنا في قطاع غزة جزء من جرائم إسرائيل المستمرة، مؤكدة أنه لن يكسر إرادة شعبنا.وشددت الحركة، في بيان للمتحدث باسمها عاطف أبو سيف، مساء اليوم الاثنين، على أن شعبنا الأبي أكبر من أن تنال من إرادته كل جرائم الاحتلال وأسلحته، مشيرة إلى أن "إسرائيل الدولة المارقة الخارجة عن القانون الدولي تواصل مذابحها وعدوانها بحق شعبنا الأعزل وسط صمت دولي معيب، ووحده شعبنا قادر على إفشال كل ذلك".وأضافت"أن شعبنا موحد في مواجهة العدوان، وهو في كل مرة قادر على صده وعلى البقاء، فالجبل الفلسطيني لا ولن تهزه أعتى الرياح".


وقالت إن صخرة الصمود الفلسطيني في وجه آلة البطش والقتل والعدوان تتكسر عليها قوة الاحتلال وعدوانه، مؤكدة أن الوحدة الوطنية هي صمام الأمان لحماية شعبنا وأرضنا.
فتح: العدوان الإسرائيلي لن يكسر إرادة شعبنا




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