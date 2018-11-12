اطلاق, 200, صاروخ, من, غزة, نحو, المستوطنات,

استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب تسعة آخرون على الأقل، في قصف إسرائيلي استهدف، مساء اليوم الاثنين، مناطق متعددة في قطاع غزة، بُعيد إطلاق المقاومة الفلسطينية عشرات الصواريخ على المستوطنات والتجمعات الإسرائيلية في محيط القطاع.

وواصل الطيران استهدافه لأماكن مختلفة في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهد كلا من محمد زكريا إسماعيل التتري 27 عاما ومحمد زهدي حسن عودة 22 عاما وحمد محمد موسى النحال 23 عاما وفقا لوزارة الصحة.وقصف الطيران الاسرائيلي موقعا للمقاومة غرب منطقة الفراحين جنوب قطاع غزة كما قصفت المدفعية الاسرائيلية مرصدا للمقاومة شرق بلدة القرارة شرقي خانيونس.وشن الطيران الحربي الاسرائيلي غارت على موقع للقسام في بلدة الفخاري وإستهداف موقعا للسرايا في وسط المنطقة الوسطى بصاروخينبالاضافة الى إستهداف أرض فارغة في عزبة عبد ربه شمال القطاع.وقال مراسلنا ان الطيران استهدف محيط مكب نفايات دير البلح بصاروخ على الأقل وموقع البحرية شمال القطاع وموقع بدر ابراج االمقوسي شمال القطاع.وفي الجنوب من قطاع غزة قصف الطيران الحربي موقع الحشاشين التابع لكتائب القسام وقصف بثلاث صواريخ على الاقل موقع مهاجر التابع لسريا القدسشمالي غربي رفح.واسفر القصف المستمر على مواقع مختلفة في قطاع غزة عن تضرر عدد من المنازل وممتلكات المواطنين، اضافة الى حالة من الهلع والذعر في صفوف المواطنين.من جانبها اكدت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة أن اضرارا وقعت في خطوط رقم 8 الإسرائيلي المغذي لمحافظة خانيونس وخط البحر شمال القطاع وخط جباليا شمال القطاع نتيجة القصف الإسرائيلي.واشارت الى ان بعض الخطوط تم إصلاحها وإعادة وصلها.وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان المقاومة في قطاع غزة اطلقت اكثر من 200 صاروخ باتجاه المستوطنات الاسرائيلية تمكنت " القبة الحديدية" من اعتراض 60 منها. وأعلنت مصادر إسرائيلية عن سقوط قذيفة هاون على حافلة للمستوطنين بمحيط غزة مما أسفر عن إصابة إصابة مستوطن.وذكرت المصادر أن قذيفة الهاون سقطت على الحافلة في "المجلس الإقليمي" أشكول، مما أدى إلى إصابة إسرائيلي (19 عاما) وصفت جروحه بالخطيرة