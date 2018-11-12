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العثور على اسحلة وذخيرة ومخدرات في رهط وعرعرة النقب



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خلال نشاط للشرطة وحرس الحدود ضبط في مدينة رهط على مسدس وذخيرة و700 شتلة من مخدر هيدرو , الشرطة على الفور اعتقلت شاب يبلغ من العمر 25 عاما تم تمديد اعتقاله في المحكمة حتى يوم الخميس لاستكمال التحقيق .


وفي نشاط اخر في بلدة عرعرة النقب عثر في ساحة منزل على اسلحة وذخيرة , الشرطة اعتقلت 5 اشخاص من اصحاب المنزل.




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- صلعه ابن صلعه

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