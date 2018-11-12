شهيدان, بقصف, إسرائيلي, على, قطاع, غزة,

استشهد فلسطينيان، وأصيب ستة آخرون على الأقل، في قصف إسرائيلي استهدف، مساء اليوم الاثنين، مناطق متعددة في قطاع غزة، بُعيد إطلاق المقاومة الفلسطينية عشرات الصواريخ على المستوطنات والتجمعات الإسرائيلية في محيط القطاع.

وافاد مراسل معا، ان القصف الاسرائيلي استهدف في مجمله مراصد تتبع للمقاومة واراض خالية.واستهدف طيران الاستطلاع، الكلية الجامعية في غزة، كما اطلق صاروخ آخر باتجاه اراض خالية جنوب القطاع.واستهدفت المدفعية الاسرائيلية مرصدا لسرايا القدس شرق مدينة غزة وشرق خزاعة ومرصدا شرق الشجاعية ومرصدا للمقاومة في القرارة شمال خانيونس جنوب قطاع غزة.كما استهدفت الطائرات الحربية الشريط الحدودي مع مصر بصاروخين على الأقل، واستهدفت ارض فارغة باربعة صواريخ استطلاع شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.