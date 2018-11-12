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ريال مدريد يجهّز عقد سولاري الجديد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نال سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، ثقة الجميع في النادي الملكي، بعدما أثبت جدارته في الفترة الماضية، وقيادته الفريق لطريق الانتصارات، بعد سلسلة من النتائج السلبية.

 وكشف جوسيب بدريرول، مقدم برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني الشهير، أن إدارة ريال مدريد سوف تمنح المدرب الأرجنتيني عقدا حتى عام 2020، كمكافأة على جهوده الحالية. 
وأشار بيدريرول، المقرب من إدارة الملكي، أنه من المتوقع أن يتم توقيع عقد سولاري الجديد رسميا مع النادي خلال الأسبوع الجاري. 
وكانت تقارير قد أكدت أن ريال مدريد، أرسل الوثائق الرسمية الخاصة بسولاري إلى الاتحاد الإسباني، وهو ما يعني انتهاء فترته كمدرب مؤقت خلفا لجولين لوبيتيجي، ليبدأ صفحة جديدة يبحث فيها عن تحقيق الألقاب مع الفريق.
 وكان ريال مدريد، قد استعان بسولاري عقب إقالة لوبيتيجي، بعد سلسلة النتائج السلبية التي كان آخرها الهزيمة أمام برشلونة بخمسة أهداف لهدف.
ريال مدريد يجهّز عقد سولاري الجديد




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