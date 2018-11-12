غزة:غرفة, عمليات, المقاومة, اتخذرت, قرار, الرد,

قال مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب: إن غرفة عمليات المقاومة، اتخذت قرار الرد، حتى يدرك الاحتلال وكل من يدعمه أنه لا أمن ما لم تكون حياة الشعب الفلسطيني آمنة، وأن التلاعب بحياة أبنائنا لن يكون بلا ثمن".

وأضاف شهاب في بيان تلقت معا نسخة عنه: "أن رد المقاومة هو رد طبيعي باسم الشعب الفلسطيني".وحذرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، "بأنه في حال تمادى الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه ردا على قصف المقاومة لغلاف غزة، الذي جاء ردا على جريمته العدوانية، فإن المقاومة ستزيد من مدى وعمق وكثافة قصفها لمواقعه ومغتصباته".