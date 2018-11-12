"ميلوكا" تعرض مجموعتها الجديدة Holographic Look, مجموعة منتجات ماكياج هولوچرافية. الماكياج الهولوچرافي يمنح طلة مذهلة من الخيال. من بين المستحضرات:

سپري مُثبّت هولوچرافي: ماء انعاش للرش بعد انتهاء الماكياج لاتمام التثبيت ومنح طلة هولوچرافية. السعر: 34.90 ش.أحمر خدود هولوچرافي: للحصول على طلة اولترا بعد ثلاثي. السعر: 39.90 ش.مسكارة هولوچرافية: مسكارة تزيد الطول والكثافة مع مؤثر ثلاثي الابعاد, يخلق وهم رموش بألوان متغيرة. السعر: 29.90 ش.أحمر شفاه سائل ثلاثي الأبعاد: للوصول الى طلة شفتين هولوچرافية ثلاثية الأبعاد بثلاثة ألوان: السعر: 29.90 ش.متوفر في شبكة "سوپر فارم".