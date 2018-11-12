اطلاق, صواريخ, من, قطاع, غزة, على, النقب, وانباء, عن, اصابة, اسرائيلي,

إطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، رشقات من الصواريخ باتجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وأعلنت مصادر إسرائيلية عن سقوط قذيفة هاون بمحيط غزة مما أسفر عن إصابة إصابة مستوطن بجروح خطيرة على الأقل.وذكرت المصادر أن قذيفة الهاون سقطت في "المجلس الإقليمي" أشكول، مما أدى إلى إصابة خمسة إسرائيليين بجروح أحدهم وصفت جروحه بالخطيرة وأربعة آخرين بالطفيفة.وشنت الطائرات الاسرائيلية عدة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة.وافاد مصادر فلسطينية ان المدفعية الاسرائيلية قصفت مرصدا للمقاومة شمال القطاع، بينما قصفت طائرات مروحية مجموعة من الشبان بالقرب من السلك الفاصل وسط قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.وفي ذات السياق قصفت المقاومة الفلسطينية، دفعات من الصواريخ باتجاه المستوطنات في غلاف غزة، وتسمع في القطاع أصوات انفجارات ناتجة عن تصدي القبة الحديدة للصواريخ.