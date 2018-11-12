تشييع, جثمان, الضابط, الذي, قتل, في, غزة,

وشارك في الجنازة رئيس الدولة رؤوفين ريفلين وعضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية نفتالي بينت. ويمثل الحكومة في المراسم المغلقة امام وسائل الاعلام, الوزير أيوب قرا.

شيع عصر اليوم جثمان اللفتنانت كولونيل "م" البالغ من العمر واحدا وأربعين عاما ، والذي قتل في قطاع غزة الليلة الماضية اثناء عملية عسكرية قامت بها وحدة قتالية خاصة تابعة للجيش .

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