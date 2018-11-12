تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-07 06:00:04 امطار وعواصف اليوم وارتفاع الحرارة غدا ومنخفض اخر السبت |  2019-02-07 06:13:27 لأول مرة منذ 45 عاما.. جامعة بيت لحم تعلن وقف الدراسة |  2019-02-07 06:00:59 نصر الله: إيران لم تتخل عن التزاماتها تجاه فلسطين رغم الحرب الكونية عليها |  2019-02-06 21:24:27 الناصرة:محاضرة حول الرضاعة في المستشفى الفرنسي |  2019-02-07 00:02:07 كلاسيكو بلا فائز يؤجل الحسم إلى موقعة البرنابيو |  2019-02-06 23:56:35 العثور على جثة الشابة سوار قبلاوي من ام الفحم في تركيا |  2019-02-06 21:45:34 اصابة شاب باطلاق نار في الناصرة |  2019-02-06 21:08:37 إختتام الفصل الأول في فرع الجامعة المفتوحة – أم الفحم بالجماهيري |  2019-02-06 21:07:02 رفع السن القانونية للتدخين إلى 100 عام! |  2019-02-06 21:04:59 صفقة كتالونية في تشيلسي لتعويض رحيل هازارد |  2019-02-06 21:03:01 سقوط قذيفة صاروخية قرب سياج قطاع غزة |  2019-02-06 18:23:49 البيت الأبيض فخور بدعمه إسرائيل |  2019-02-06 18:20:58 تدشين خط طيران مباشر بين إسرائيل وطوكيو |  2019-02-06 16:24:48 العثور على جثة خالد شحادات من الناصرة في مجدال هعيمك |  2019-02-06 16:30:14 انهيار مبنى من 6 طوابق في اسطنبول |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تشييع جثمان الضابط الذي قتل في غزة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



شيع عصر اليوم جثمان اللفتنانت كولونيل "م" البالغ من العمر واحدا وأربعين عاما ، والذي قتل في قطاع غزة الليلة الماضية اثناء عملية عسكرية قامت بها وحدة قتالية خاصة تابعة للجيش .


 وشارك في الجنازة رئيس الدولة رؤوفين ريفلين وعضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية نفتالي بينت. ويمثل الحكومة في المراسم المغلقة امام وسائل الاعلام, الوزير أيوب قرا.







كلمات متعلقة

تشييع, جثمان, الضابط, الذي, قتل, في, غزة,

تابعونــا

امطار وعواصف اليوم وارتفاع الحرارة غدا ومنخفض اخر السبت امطار وعواصف اليوم وارتفاع الحرارة غدا ومنخفض اخر السبت 2019-02-07 | 06:00:04

اليوم الخميس يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل...

لأول مرة منذ 45 عاما.. جامعة بيت لحم تعلن وقف الدراسة لأول مرة منذ 45 عاما.. جامعة بيت لحم تعلن وقف الدراسة 2019-02-07 | 06:13:27

أعلنت ادارة جامعة بيت لحم ، وقف الدراسة والاضراب حتى اشعار آخر، بسبب الأزمة...

الناصرة:محاضرة حول الرضاعة في المستشفى الفرنسي الناصرة:محاضرة حول الرضاعة في المستشفى الفرنسي 2019-02-06 | 21:24:27

بمشاركة عشرات النساء , اقيمت عصر الاربعاء محاضرة للنساء الحوامل حول الرضاعة...

العثور على جثة الشابة سوار قبلاوي من ام الفحم في تركيا العثور على جثة الشابة سوار قبلاوي من ام الفحم في تركيا 2019-02-06 | 23:56:35

افادت مصادر اعلامية تركية مساء الاربعاء انه تم العثور على جثة الشابة سوار قبلاوي...

اصابة شاب باطلاق نار في الناصرة اصابة شاب باطلاق نار في الناصرة 2019-02-06 | 21:45:34

اصيب شاب يبلغ من العمر 28 عاماً باطلاق نار مساء اليوم الاربعاء في مدينة الناصرة...

إختتام الفصل الأول في فرع الجامعة المفتوحة – أم الفحم بالجماهيري إختتام الفصل الأول في فرع الجامعة المفتوحة – أم الفحم بالجماهيري 2019-02-06 | 21:08:37

في أجواء من الفرحة والسرور أنهى طلاب الجامعة المفتوحة – فرع أم الفحم بالمركز...

اعلان قائمة حزب الليكود للانتخابات المقبلة بشكل رسمي اعلان قائمة حزب الليكود للانتخابات المقبلة بشكل رسمي 2019-02-06 | 20:59:19

أعلن حزب الليكود رسميا عن تشكيلة قائمته لانتخابات الكنيست الاسرائيلي المقبلة...

تدشين خط طيران مباشر بين إسرائيل وطوكيو تدشين خط طيران مباشر بين إسرائيل وطوكيو 2019-02-06 | 18:20:58

أعلنت إسرائيل واليابان تدشين خط طيران مباشر، بين مطار اللد الدولي وطوكيو اعتبارا...

العثور على جثة خالد شحادات من الناصرة في مجدال هعيمك العثور على جثة خالد شحادات من الناصرة في مجدال هعيمك 2019-02-06 | 16:24:48

عثر اليوم الاربعاء على جثة خالد شحادات من الناصرة البالغ من العمر 52 عاما في مبنى...

حماس: تلقينا دعوة مصرية لاجتماع فصائلي بالقاهرة حماس: تلقينا دعوة مصرية لاجتماع فصائلي بالقاهرة 2019-02-06 | 16:28:49

أعلنت حركة حماس، اليوم الاربعاء، تلقيها دعوة من مصر لحضور لقاء يجمع فصائل العمل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طعن اطلاق نار شابة فلسطينية عملية القدس سوق شارع يافا اليوم الاثنين فؤاد عازم الطيبة البروفيسور مديرا قسم الاخصاب ايخيلوف فوز مناقصة طبيب مستشفى المحكمة ترد طلب دعوى الغاء الانتخابات في البعينة نجيدات صالح سليمان التزام تام اضراب عام يوم الارض ام الفحم وادي عارة محلات اغلاق جميع ضبط سلاح خيرة بيت تفتيش قلنسوة اعتقال شاب مشتبه شرطة مداهمة نياص رؤوس حيوانات وادي حلزون قرب قرية عرابة سلطة حماية الطبيعةبث مباشر آرسنال توتنهام مباراة دوري انجليزي تخليص طفلة علق رأسها بين جزئي كرسي روضة اطفال مركز البلاد طاقم خاص اطفاء انقائ اعتقال شاب سائحة الناصرة سرقة حقيبة الشرطة دفعها رضا عثامنة محمد كفر قرع مصرع الشاب لائحة اتهام المدني علي سلاح تصريحات تدخل انتخابات الكنيست ابو مازن عباس أمين دراوشة الناصرة حادثة وفاة الشرطة غير جنائية خلفية خلفيتها تستبعد التحقيق هدم ديوان عائلة عرجان العرجان مدينة رهط جرافات سخنين اتحاد ابناء هبوعيل بئر السبع تستضيف ستاد نتانيا مباراة الدرجة العليا مهند العقبي منفذ العملية الشرطة بئر السبع محطة مركزية النقب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com