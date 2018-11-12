تشييع, جثمان, الضابط, الذي, قتل, في, غزة,

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اليوم الخميس يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل...
أعلنت ادارة جامعة بيت لحم ، وقف الدراسة والاضراب حتى اشعار آخر، بسبب الأزمة...
بمشاركة عشرات النساء , اقيمت عصر الاربعاء محاضرة للنساء الحوامل حول الرضاعة...
افادت مصادر اعلامية تركية مساء الاربعاء انه تم العثور على جثة الشابة سوار قبلاوي...
اصيب شاب يبلغ من العمر 28 عاماً باطلاق نار مساء اليوم الاربعاء في مدينة الناصرة...
في أجواء من الفرحة والسرور أنهى طلاب الجامعة المفتوحة – فرع أم الفحم بالمركز...
أعلن حزب الليكود رسميا عن تشكيلة قائمته لانتخابات الكنيست الاسرائيلي المقبلة...
أعلنت إسرائيل واليابان تدشين خط طيران مباشر، بين مطار اللد الدولي وطوكيو اعتبارا...
عثر اليوم الاربعاء على جثة خالد شحادات من الناصرة البالغ من العمر 52 عاما في مبنى...
أعلنت حركة حماس، اليوم الاربعاء، تلقيها دعوة من مصر لحضور لقاء يجمع فصائل العمل...