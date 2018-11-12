السرايا:, وَحْلُ, غزة, ينتظر, كل, من, تسوّل, له, نفسه, دخولها,

قالت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الاسلامي ان وحَل غزة، ينتظر كل من تسول له نفسه دخولها، مؤكدة "أن مقاتلينا ما زالوا في حالة استنفار وجهوزية في جميع الوحدات، لصد أي عدوان اسرائيلي".

ونعت السرايا في بيان شهداء المقاومة السبعة "الذين ارتقوا بعد معركة التصدي التي خاضتها المقاومة، ضد القوة الاسرائيلية الخاصة، التي توغلت داخل المنطقة الشرقية لمحافظة خانيونس مساء أمس الأحد".واكدت السريا ان دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وأن المقاومة التي وجهت أمس صفعة قوية للقوات المتسللة وأوقعت فيها خسائر فادحة ستبقى حاضرة في كل آن عنوانها التلاحم والوحدة الميدانية التي تجسدت امس واقعاً على الأرض بين سرايا القدس وكتائب القسام وفصائل المقاومة بكل بسالة وبتنسيق عالٍ جداً.