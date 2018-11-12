هارلي, ديفدسون, تطلق, دراجتها, الكهربائية!, فيديو,

أعلنت شركة هارلي ديفدسون الأمريكية أنها بدأت بإنتاج نماذج جديدة من الدراجات الكهربائية.أتت دراجات "LiveWire" الجديدة بهيكل كبير وأنيق يعكس طابع هارلي ديفدسون الذي يعشقه الملايين حول العالم، وعجلات بحجم 17 إنش.وجاءت هذه المركبات بمحرك كهربائي صديق للبيئة، ولوحة تحكم إلكترونية على واجهة القيادة، فضلا عن زوج من بطاريات الليثيوم المتطورة التي تكفيها لقطع مسافة 150 كلم تقريبا بالشحنة الواحدة.ولم تصرح الشركة عن السعر النهائي لهذه الدراجات، لكنها ذكرت أنها ستبدأ بطرحها أوائل العام القادم