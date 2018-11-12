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كرزون تحتفل بعيد العزوبية.. وتعليقات ساخرة منها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



احتفلت الفنانة ​ديانا كرزون​ ب​يوم العزوبية​ الذى يصادف اليوم 11 نوفمبر، اذ انها كتبت عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: “عيد عزوبية سعيد”.



الا انها تلقّت العديد من التعليقات الساخرة بسبب دعمها لهذا اليوم، اذ ان احد المتابعين كتب لها قائلا: “تفضلي عانس”.


الجدير ذكره ان ديانا كرزون كانت قد طرحت مؤخرا أغنية “مش مسموح” من كلمات عمر ساري، وألحان محمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى، وحمل الكليب توقيع المخرجة فرح علامة.




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