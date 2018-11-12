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يوم التسامح وتقبل الاخر في ثانوية ديرحنا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق





تحت رعاية وزارة الأديان والمدرسه الثانويه الشامله أقيمت اليوم في المدرسه عدة فعاليات تتعلق بالتسامح وتقبل الآخر .


 حيث قام رجال الدين بعرض، وجهات النظر الدينيه المختلفه حيال التسامح وتقبل الآخر ونبذ العنف وإصلاح المجتمع.


وقد أشاد الوفد بالمدرسه الثانويه طلابا ومعلمين وإداره , واختتمت الفعاليه بمحاضره لجميع طلاب المدرسه في المركز الجماه.


 ركز الجميع على اللُّحمه الإجتماعيه ،ألإنسانيه ،ألترابط وأهمية تقبل الإختلاف بالآراء لا الخلاف .




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