يوم, التسامح, وتقبل, الاخر, في, ثانوية, ديرحنا,

تحت رعاية وزارة الأديان والمدرسه الثانويه الشامله أقيمت اليوم في المدرسه عدة فعاليات تتعلق بالتسامح وتقبل الآخر .حيث قام رجال الدين بعرض، وجهات النظر الدينيه المختلفه حيال التسامح وتقبل الآخر ونبذ العنف وإصلاح المجتمع.وقد أشاد الوفد بالمدرسه الثانويه طلابا ومعلمين وإداره , واختتمت الفعاليه بمحاضره لجميع طلاب المدرسه في المركز الجماه.ركز الجميع على اللُّحمه الإجتماعيه ،ألإنسانيه ،ألترابط وأهمية تقبل الإختلاف بالآراء لا الخلاف .