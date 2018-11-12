بيع, سترة, مايكل, جاكسون, بثلاثة, أضعاف, سعرها, السابق,

بيعت سترة سوداء شهيرة ارتداها ملك البوب الراحل، مايكل جاكسون، خلال أولى جولاته الغنائية المنفردة بسعر 298 ألف دولار، أي أكثر ثلاث مرات من السعر الذي عرضت به في مزاد أقيم بمدينة نيويورك، حسبما أفادت رويترز.

وإلى جانب سترة جاكسون، تضمن المزاد مقتنيات لأساطير في عالم الموسيقى مثل برنس ومادونا وجون لينون.وكانت دار جوليان للمزادات قد حددت السعر المطلوب عند 100 ألف دولار لبيع السترة التي ارتداها جاكسون خلال جولة غنائية عالمية لألبومه الشهير (باد) استمرت من عام 1987 حتى عام 1989.ويحمل ظهر السترة توقيعا لا يمحى بخط يد جاكسون، حيث تعد أحد أبرز الأزياء التي ارتداها المغني الراحل، إلى جانب سترته الجلدية ذات اللونين الأحمر والأسود التي ارتداها في فيديو أغنيته (ثريلر) وبيعت في مزاد عام 2011 بسعر 1.8 مليون دولار.وأصبحت متعلقات جاكسون من أكثر مقتنيات المشاهير المطلوبة منذ وفاته المفاجئة عام 2009 في لوس أنجليس، وهو في عمر الخمسين إثر جرعة زائدة من عقار مخدر كان يستخدمه ليساعده على النوم.وكان رجل الأعمال ميلتون فيريت، وهو من أبناء تكساس وناشط في مجال الأعمال الخيرية، قد عرض سترة (باد) مع نحو مئة قطعة أخرى من مجموعته الكبيرة من تذكارات موسيقى الروك آند رول.وأعلن مزاد "ذي أيكونز آند آيدولز: روك آند رول" الذي استمر يومين نتائجه يوم السبت، وتضمن أيضا آلات غيتار كهربية عزف عليها بوب ديلان وبول مكارتني وإريك كلابتون، وعضوا فرقة يو 2 المعروفان بلقبي ذا إيدج وبونو.وقال مسؤول، إن آلة جيتار عزف عليها المغني الراحل برنس في آخر حفلة له، وكانت عام 2016، بيعت بسعر 156 ألف دولار، كما بيعت سترة ارتداها في فيلم (بربيل رين) إنتاج عام 1984 بسعر 37500 دولار.وسيخصص جزء من عائدات المزاد لجمعية ميوزيك كيرز، وهي الذراع الخيرية للأكاديمية الموسيقية (ريكوردينغ أكاديمي) التي تمنح جوائز غرامي المرموقة.