تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-26 13:41:07 الجديدة المكر - اصابة متوسطة لشاب سقط من ارتفاع |  2018-12-26 13:26:27 جبارين: نتنياهو بكّر الانتخابات لاستباق لوائح الاتهام ضده |  2018-12-26 13:17:43 هزة أرضية بقوة 3.7 ضربت جنوب البحر الميت |  2018-12-26 13:13:14 وزارة التربية - المحكمة تلزم منظّمة المعلّمين فوق الابتدائيّة الغاء كل التشّويشات التي كانت مقررة |  2018-12-26 13:13:13 بلدية ام الفحم تدعو لضبط النفس وتحكيم العقل ولغة الحوار |  2018-12-26 12:14:58 المطران عطا الله حنا : تذكروا ان ارض الميلاد تنزف دما والعدالة سُرقت من بلادنا التي غُيب عنها السلام |  2018-12-26 12:03:09 ام من يركا تضع مولودها في البيت بمساعدة طاقم حيان |  2018-12-26 11:43:02 اصابة شاب على حوارة في الضفة بزعم تنفيذ عملية دهس |  2018-12-26 11:38:16 فيديو - الطيبي يطالب بقانون الفاكتور للطلاب خريجي القانون |  2018-12-26 11:45:49 العلماء يكتشفون أبعد نقطة على الإطلاق بالمجموعة الشمسية |  2018-12-26 11:56:04 7 جرائم قتل في ام الفحم منذ مطلع العام ‎ 2018 |  2018-12-26 11:23:55 الشهر القادم- طلب عضوية دائمة لفلسطين بالامم المتحدة |  2018-12-26 11:22:17 بعد 8 سنوات- الجامعة العربية ستعيد سوريا إلى صفوفها |  2018-12-26 11:12:56 صور -الالاف في امسية ميلادية بساحة المهد في بيت لحم |  2018-12-26 10:48:43 هل يتسبب مؤنس دبور في رحيل صلاح عن ليفربول ؟ |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حارس يوفنتوس يكشف نصيحة رونالدو قبل ركلة هيغواين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لقطة وضحت مساء الأحد أنه لا يوجد شيء لا يمكن أن يفعله كريستيانو رونالدو في الملعب. فحتى وهو واقف مكتوف اليدين، يساهم النجم البرتغالي بتقديم النصيحة لحارس المرمى خلال الاستعداد للتصدي لركلة جزاء مضادة.



وخلال مباراة يوفنتوس وأي سي ميلان بالدوري الإيطالي، احتسب الحكم ركلة جزاء لميلان بنهاية الشوط الأول، عندما كان يوفنتوس متقدما 1-0.


وعندما بدى أن الأرجنتيني غونزالو هيغواين متأهبا لتسديد الركلة المهمة، ذهب رونالدو للحديث مع حارس المرمى فويسيتش تشيزني، وأعطاه نصيحة "سرية" حول الطريقة التي سيسدد فيها هيغواين، زميله السابق في ريال مدريد.


نصيحة رونالدو جاءت بمحلها، حيث قفز تشيزني باتجاه الكرة الصحيح، ولكنه لم يضطر لإخراجها لأنها ارتطمت في القائم، ليبقي يوفنتوس متقدما في اللقاء الذي حسمه لاحقا بنتيجة 2-0.


وبعد المباراة، كشف الحارس البولندي عن الحوار الذي دار بينه وبين رونالدو: "رونالدو قال لي أن أقفز مبكرا لأن بيبيتا (لقب هيغواين) يفضل تسديد ركلات جزاء قوية جدا".


وحسم رونالدو اللقاء بتسجيله الهدف الثاني لاحقا، ليرفع رصيده إلى 8 أهداف في "السيريا آ"، فيما حافظ يوفنتوس على صدارة الدوري بفارق 6 نقاط عن نابولي.




كلمات متعلقة

حارس, يوفنتوس, يكشف, نصيحة, رونالدو, قبل, ركلة, هيغواين,

تابعونــا

مبابي يهزم رونالدو وميسي.. ويحطم رقما قياسيا جديدا مبابي يهزم رونالدو وميسي.. ويحطم رقما قياسيا جديدا 2018-12-26 | 12:50:43

أبهر الفرنسي، كيليان مبابي، العالم من خلال أدائه في مونديال روسيا الصيف الماضي،...

رحيل نيمار عن باريس سان جرمان "قريبا".. والبديل جاهز رحيل نيمار عن باريس سان جرمان "قريبا".. والبديل جاهز 2018-12-26 | 11:45:44

ذكرت تقارير صحفية أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جرمان يقترب من...

راموس أول الراحلين عن الريال في حال عودة مورينيو راموس أول الراحلين عن الريال في حال عودة مورينيو 2018-12-26 | 10:40:21

كشفت تقارير صحافية إنجليزية وإسبانية أن القائد سيرجيو راموس سيكون أول الراحلين...

ميسي أم رونالدو؟ هكذا تحسم 2019 "الصراع الأبدي" ميسي أم رونالدو؟ هكذا تحسم 2019 "الصراع الأبدي" 2018-12-26 | 09:27:13

مع غياب النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن منصات تتويج الجوائز الفردية،...

بايرن ميونخ يتراجع عن كسب عداوة أتلتيكو مدريد بايرن ميونخ يتراجع عن كسب عداوة أتلتيكو مدريد 2018-12-25 | 17:38:53

تراجع بايرن ميونخ الألماني عن ضم المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز، لاعب أتلتيكو...

ليفربول يتحرك سرا لإتمام أكبر صفقة بتاريخ الدوري الإنجليزي ليفربول يتحرك سرا لإتمام أكبر صفقة بتاريخ الدوري الإنجليزي 2018-12-25 | 13:16:59

يستعد فريق الإنجليزي لإبرام صفقة "قياسية" في تاريخ الدوري الإنجيلزي، تتعلق...

برشلونة قريب من عقد صفقة دي يونغ برشلونة قريب من عقد صفقة دي يونغ 2018-12-25 | 10:23:33

كشفت تقارير رياضية عن اقتراب نادي برشلونة من حسم صفقة لاعب الوسط الهولندي فرينكي...

يوفنتوس يكشف التفاصيل السرية لصفقة رونالدو يوفنتوس يكشف التفاصيل السرية لصفقة رونالدو 2018-12-25 | 07:38:28

اعتبر كثيرون نبأ انتقال كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس في يوليو...

نهائي مونديال الأندية يكشف تناقض راموس نهائي مونديال الأندية يكشف تناقض راموس 2018-12-24 | 23:28:02

ساهم سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، بقوة في تتويج الفريق الملكي بلقب كأس العالم...

ديمبلي يقتحم تشكيلة أفضل الفرنسيين في الدوريات الأوروبية ديمبلي يقتحم تشكيلة أفضل الفرنسيين في الدوريات الأوروبية 2018-12-24 | 20:19:49

اقتحم عثمان ديمبلي، نجم برشلونة الإسباني، تشكيلة أفضل اللاعبين الفرنسيين...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids محمد سرحان قطار سكة الحجاز مدينة حيفا بيسان مشاركة رحلة عودة مظاهرة القدس الكنيست رؤساء مجالس سلطات محلية ميزانيات اقرار مصرع سعيد سلايمه عامل عربي القدس حادث عمل سقط ارتفاع 5 طوابق ورشة بناء معليه ادوميم شرطة اسعاف كابول محاولة سطو فاشلة فرع اطلاق نار اصابة طفيفة شخص المدرسة الثانوية دار الحكمة الفوج الخامس طلابها تحتفل ام الفحم طلابها مصرع ابراهيم الحويطي الغول عامل شاب عربي ابو القرينات النقب حادث عمل جثة تراكتور خلال عمله 13 اصابة رضيعة اصابات خطيرة سيارة حافلة مفرق شوكت حورة الجنوب النقب حادث طرق مروع اصابة حرجة بركة محمد شنك سباحة غرق عربي بركة يت حنينا القدس عين بوكيك البحر الميت شرطة اسعاف محاولات فندق مصرع انعاش مصرع امرأة دهسا عابرة سبيل مفرق عيلبون اسعاف شرطة ايمان ابو زهيا المغار حريق هائل مصمص ام الفحم اندلاع النيران طائرة اخماد احتراق بيت طمرة اضرار جسيمة دون اصابات نار اطفاء اخماد الشرطة اسعاف مهرجان الميلاد فسوطة اختتام احتفالات قرية مشاركة واسعة الكبير اهالي القريةحريق منزل طابق ثاني قرية جسر الزرقاء اضرار اطفاء اخماد نار اصابات دون تحقيق شرطة ام الفحم حملة خاصة مكافحة السلاح ظاهرة العنف غير المرخص تفتيش سيارات شعب شاب عطا طيون فئران فئر حشرات غرفة عمليات مستشفى الجليل الغربي نهاريا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com