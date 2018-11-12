حارس, يوفنتوس, يكشف, نصيحة, رونالدو, قبل, ركلة, هيغواين,

لقطة وضحت مساء الأحد أنه لا يوجد شيء لا يمكن أن يفعله كريستيانو رونالدو في الملعب. فحتى وهو واقف مكتوف اليدين، يساهم النجم البرتغالي بتقديم النصيحة لحارس المرمى خلال الاستعداد للتصدي لركلة جزاء مضادة.

وخلال مباراة يوفنتوس وأي سي ميلان بالدوري الإيطالي، احتسب الحكم ركلة جزاء لميلان بنهاية الشوط الأول، عندما كان يوفنتوس متقدما 1-0.وعندما بدى أن الأرجنتيني غونزالو هيغواين متأهبا لتسديد الركلة المهمة، ذهب رونالدو للحديث مع حارس المرمى فويسيتش تشيزني، وأعطاه نصيحة "سرية" حول الطريقة التي سيسدد فيها هيغواين، زميله السابق في ريال مدريد.نصيحة رونالدو جاءت بمحلها، حيث قفز تشيزني باتجاه الكرة الصحيح، ولكنه لم يضطر لإخراجها لأنها ارتطمت في القائم، ليبقي يوفنتوس متقدما في اللقاء الذي حسمه لاحقا بنتيجة 2-0.وبعد المباراة، كشف الحارس البولندي عن الحوار الذي دار بينه وبين رونالدو: "رونالدو قال لي أن أقفز مبكرا لأن بيبيتا (لقب هيغواين) يفضل تسديد ركلات جزاء قوية جدا".وحسم رونالدو اللقاء بتسجيله الهدف الثاني لاحقا، ليرفع رصيده إلى 8 أهداف في "السيريا آ"، فيما حافظ يوفنتوس على صدارة الدوري بفارق 6 نقاط عن نابولي.