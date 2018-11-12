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نجوى كرم في كواليس Arabs Got Talent



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شاركت الفنانة ​نجوى كرم​ متابعيها مقطع فيديو تم التقاطه لحظة دخوله إلى مسرح برنامج “Arabs Got Talent” إلى جانب كل من الممثل المصري ​أحمد حلمي​ والإعلامي ​علي جابر​.


وذلك لكي يأخذ كل منهم مكانه في لجنة تحكيم هذا البرنامج الّذي يعود بموسمه الجديد عبر الشاشات.


وأطلت كرم بهذه الحلقة بفستان أسود قصير تميّز بقصته الغريبة من منطقة الصدر، وطلبت من الجمهور أن يتابعوها على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو.



كشفت كرم عن طريقة جديدة في العقاب تتبعها مع الفنان أحمد حلمي عندما يختلف معها في الرأي، وذلك في كواليس الحلقة الأولى من برنامج Arabs Got Talent.



 قالت نجوى كرم خلال استضافتها في برنامج Trending إنها قصت خصلتين من شعر أحمد حلمي وكذلك قص هو خصلة من شعرها.


وتوعدت له إن اختلف معها في الرأي مجددا ستعيده في نهاية البرنامج أصلع.




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