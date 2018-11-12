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علي سلام لاهالي الناصرة : شكرا على تجديد الثقة بي رئيسًا لبلديّة النّاصرة



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جاء في بيان صادر عن علي سلام رئيس بلديّة الناصرة اليوم الاثنين " أولًا يهمني جدًا أن أتوجه لأهل النّاصرة جميعًا على تجديد ثقتهم بي كرئيسًا لبلديّة النّاصرة وتعزيز الثقة بالمجلس البلدي من خلال نتيجة الانتخابات . 


هذا الأمر الّذي يجعلني أكثر تصميمًا وعزمًا على خدمة النّاس , كل الناس واتمام كل التطلعات الّتي تحدثت عنها قبل الاستحقاق الانتخابي  الأخير.

وأجدني أكثر تفاؤلًا بالمرحلة القادمة لتطوير المدينة في شتى الميادين والمجالات .

ولا يخفى على أحد أنّ تنفيذ المشاريع وتحقيق التطلعات يحتاج الى الدّعم 

والتأييد والمساندة كان ذلك معنويًّا أو ماديًّا وذلك من خلال المعادلة الّتي لا معادلة غيرها .

"الحقوق والواجبات" نعمل المستحيل من أجل تلبية كافة احتياجات المواطن في الخدمات وأن يقوم المواطن كما نعهده دائمًا بدفع استحقاقات  البلديّة من الضرائب والرسوم. ليس هناك أي معادلة اخرى.



البلديّة بعد نقلها للمبنى الجديد الحديث والعصري في السنة الحاليّة 2018 وتزامن الحملة الانتخابيّة في هذا العام نفسه أدى الى بعض التباطئ في الجباية الأمر الّذي أوجد اشكاليّة في ميزان المدخولات وهذا الأمر يعيق تحصيلنا الميزانيات من المكاتب الحكوميّة.


ندائي اليكم  وأعلم أنّ ندائي سيلاقي أذان صاغية , لم تخذلوني سابقًا ولن تخذلوني أبدًا , أدعوكم بحرارة ومحبة أن تسارعوا لدفع الاستحقاقات سواء كانت ضرائب (أرنونا) ساكن أو رسوم تحسين أو رسوم ترخيص لكي نستطيع أن نكمل درب التطوير والعطاء والبناء.


علاقتي وادارة البلديّة بكم مبنيّة على المكاشفة والثقة والدّعم والتأييد

لا اجراءات قانونيّة ومحاكم ولا حتى شركة جباية  بل رغبة شديدة من الطرفين لتخفيف كل ما تصبو اليه النّاصرة .

ندائي اليكم وأمامي خمس سنوات من العطاء أن تمكنونني من خدمتكم وتذليل كل الصعوبات حتى نصل الى الهدف المنشود.      




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