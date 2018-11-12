وزارة, الصحة, تحذر, الممرضات, والطبيبات, من, العمل, وعلى, أظافرهن, طلاء,

واشارت الوزارة في رسالتها ان على الممرضات والطبيبات العمل بدون לק גל طلاء على أظافرهن وذلك خشية من وجود الجراثيم والمايكروبات.وافادت الوزارة انه يتوجب على الممرضات والطبيبات ازالة الطلاء كليا قبل البدء بورديتهن العمل .

توجهت وزارة الصحة خلال ايام الاخيرة في رسالة لمدراء مستشفيات ومؤسسات طبية وصناديق مرضى في البلاد بطلب مناشدة الطبيبات والممرضات بالعمل بدون طلاء على أظافرهن .

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