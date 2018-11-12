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2019-01-17 18:01:58
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2019-01-17 17:56:41
الجيش اللبناني يعتقل المُشتبه به بالتسلل من إسرئيل
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2019-01-17 17:53:49
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2019-01-17 15:25:44
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2019-01-17 12:50:29
فيديو وصور - الثلوج تغطي جبل الشيخ بعد انحصار العاصفة
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احتراق شاحنة قرب مفرق قرية البعينة نجيدات
2018-11-12 13:01:02
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احتراق شاحنة قرب مفرق قرية البعينة نجيدات
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