احتراق, شاحنة, قرب, مدخل, البعينة, نجيدات, دون, اصابات,

شهد الشارع الرئيسي على مدخل قرية البعينة نجيدات , ظهر اليوم الاثنين أزمة سير خانقة اثر اشتعال النيران بشاحنة على الشارع .

ةأتت السنة اللهب على مقدمة الشاحنة حيث استنفرت الى المكان قوات الشرطة والاطفاء والاسعاف .ولم يبلغ عن اصابات تذكروعملت شرطة السير على تنظيم حركة السير في المكان .