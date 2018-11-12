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احتراق شاحنة قرب مدخل البعينة نجيدات دون اصابات



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



شهد الشارع الرئيسي على مدخل قرية البعينة نجيدات , ظهر اليوم الاثنين أزمة سير خانقة اثر اشتعال النيران بشاحنة على الشارع .


ةأتت السنة اللهب على مقدمة الشاحنة حيث استنفرت الى المكان قوات الشرطة والاطفاء والاسعاف .

ولم يبلغ عن اصابات تذكر 

وعملت شرطة السير على تنظيم حركة السير في المكان .




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