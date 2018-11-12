اتهام, شاب, من, كفر, قاسم, بالتخابر, مع, عميل, اجنبي, ومحاولة, السفر, لسوريا,

قدمت الى المحكمة المركزية في اللد لائحة اتهام ضد شاب 20 عاما من سكان كفر قاسم تنسب اليه عدة تهم اخطرها التواصل مع عميل اجبني, ومحاولة مغادرة البلاد بصورة غير قانونية.

وجاء في لائحة الاتهام التي قدمت امس ان المتهم وصل العام 2015 الى المسجد الأقصى المبارك مسلحا بسكين بهدف ارتكاب عملية ضد مواطنين يهود بيد ان شخصا يعرفه قام بثنيه عن ذلك .وخلال السنتين الماضيتين كان المتهم على اتصال مع عناصر في منظمات إرهابية مختلفة عبر تطبيقات على شبكات التواصل الاجتماعي. وحاول مغادرة البلاد للمشاركة في القتال الدائر في سوريا ضد النظام الا ان والدته منعته من القيام بذلك.كما حاول شراء مادة البوتاسيوم لاعداد قذيفة صاروخية .الصورة توضيحية