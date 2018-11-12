تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-22 13:10:07 اصابة خطيرة لشابة تعرضت لحروق في تل السبع |  2018-12-22 13:07:07 منظومة دفاع إسرائيلية لمدرعات الجيش الأمريكي |  2018-12-22 13:01:51 الشرطة تغلق المداخل الرئيسية للناصرة ومفرق الكراجات بسبب الازدحامات المرورية |  2018-12-22 10:18:12 وفاة الشاب عبدو شمشوم من الرملة متأثرا بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار |  2018-12-22 10:15:21 مصادر فلسطينية:استشهاد شاب متأثرا بجراحه في غزة |  2018-12-22 10:11:31 ماتيس يلغي زيارته لإسرائيل بعد استقالته |  2018-12-22 07:14:23 الجديدة المكر تحتفل بالاعياد المجيدة بمشاركة واسعة |  2018-12-22 10:06:15 نهاريا:مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق |  2018-12-22 07:17:23 الطقس:انخفاض طفيف على درجات الحرارة |  2018-12-22 07:12:08 الناصرة:حريق كبير في شقة سكنية دون وقوع اصابات |  2018-12-22 07:10:09 ايران تطلق صواريخ باتجاه حاملة طائرات أمريكية بالخليج |  2018-12-21 20:16:16 موسكو مستعدة لاستضافة لقاء بين عباس ونتنياهو |  2018-12-21 20:40:28 اصابتان احداها خطيرة باطلاق نار في الرملة |  2018-12-21 18:47:22 شجار عائلي في كفرمصر واصابة شخض باطلاق نار |  2018-12-21 18:43:53 شهيد و40 اصابة على حدود غزة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اتهام شاب من كفر قاسم بالتخابر مع عميل اجنبي ومحاولة السفر لسوريا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قدمت الى المحكمة المركزية في اللد لائحة اتهام ضد شاب 20 عاما من سكان كفر قاسم تنسب اليه عدة تهم اخطرها التواصل مع عميل اجبني, ومحاولة مغادرة البلاد بصورة غير قانونية. 



وجاء في لائحة الاتهام التي قدمت امس ان المتهم  وصل العام 2015 الى المسجد الأقصى المبارك مسلحا بسكين بهدف ارتكاب عملية ضد مواطنين يهود بيد ان شخصا يعرفه قام بثنيه عن ذلك . 

وخلال السنتين الماضيتين كان المتهم على اتصال مع عناصر في منظمات إرهابية مختلفة عبر تطبيقات على شبكات التواصل الاجتماعي. وحاول مغادرة البلاد للمشاركة في القتال الدائر في سوريا ضد النظام الا ان والدته منعته من القيام بذلك. 


كما حاول شراء مادة البوتاسيوم لاعداد قذيفة صاروخية .


الصورة توضيحية 
اتهام شاب من كفر قاسم بالتخابر مع عميل اجنبي ومحاولة السفر لسوريا




كلمات متعلقة

اتهام, شاب, من, كفر, قاسم, بالتخابر, مع, عميل, اجنبي, ومحاولة, السفر, لسوريا,

تابعونــا

اصابة خطيرة لشابة تعرضت لحروق في تل السبع اصابة خطيرة لشابة تعرضت لحروق في تل السبع 2018-12-22 | 13:10:07

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن شابة تبلغ من العمر 25 عاماً...

الشرطة تغلق المداخل الرئيسية للناصرة ومفرق الكراجات بسبب الازدحامات المرورية الشرطة تغلق المداخل الرئيسية للناصرة ومفرق الكراجات بسبب الازدحامات المرورية 2018-12-22 | 13:01:51

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أنها قامت باغلاق المداخل الرئيسية...

وفاة الشاب عبدو شمشوم من الرملة متأثرا بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار وفاة الشاب عبدو شمشوم من الرملة متأثرا بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار 2018-12-22 | 10:18:12

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن شاب يبلغ من العمر 25 عاماً توفي متأثرا...

الجديدة المكر تحتفل بالاعياد المجيدة بمشاركة واسعة الجديدة المكر تحتفل بالاعياد المجيدة بمشاركة واسعة 2018-12-22 | 07:14:23

بمشاركة الآلاف من أهالي الجديدة المكر تم إنارة شجرة ميلاد السيد المسيح في دوار...

نهاريا:مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق نهاريا:مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق 2018-12-22 | 10:06:15

لقي سائق دراجة نارية يبلغ من العمر 25 عاماً مصرعه اثر انقلابه على شارع 89 مدخل مدينة...

الطقس:انخفاض طفيف على درجات الحرارة الطقس:انخفاض طفيف على درجات الحرارة 2018-12-22 | 07:17:23

اليوم السبت يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا...

الناصرة:حريق كبير في شقة سكنية دون وقوع اصابات الناصرة:حريق كبير في شقة سكنية دون وقوع اصابات 2018-12-22 | 07:12:08

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر:"حريق شب...

اصابتان احداها خطيرة باطلاق نار في الرملة اصابتان احداها خطيرة باطلاق نار في الرملة 2018-12-21 | 20:40:28

اصيب شابان في العشرينات من عمرهما من سكان الرملة اثر تعرضهما الليلة لاطلاق نار...

شجار عائلي في كفرمصر واصابة شخض باطلاق نار شجار عائلي في كفرمصر واصابة شخض باطلاق نار 2018-12-21 | 18:47:22

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في قرية كفرمصر،...

شهيد و40 اصابة على حدود غزة شهيد و40 اصابة على حدود غزة 2018-12-21 | 18:43:53

استشهد طفل واصيب العشرات برصاص الجيش الاسرائيلي في الجمعة الـ39 من مسيرات العودة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كحلون وزير المالية يزور الناصرة 20 مليون شيكل علي سلام بلدية ارييه درعي الوزير الداخلية توسيع نفوذ مدينة سخنين 1835 دونم مصرع طفل رضيع عام دهس حادث انعاش اعلان وفاته النقب شرطة تحقيق اصابة عمال 8 جراء سقوط رافعة معدات ورشة تل ابيب مستشفى شرطة تحقيق سطو محطة وقود الجنوب قرب رهط اقتلاع جهاز صرف الي كاسبومات مشتبهون ملثمون كاميرات مراقبة اصابة شابتين قرية سولم حادث طرق خطيرة ايمان زعبي مصرع اسعاف شرطة تخليص مروع قرية مدخل القدس سرقة سلاح جندي حافلة شاب عربي اطلاق النار ام الفحم اعتقال مشتبه يوسف يونس جبارين طعن شابة يهودية ايلات بئر السبع طعن فلسطيني اطلاق نار عملية تنفيذ شرطي اصابة مصرع شخص كفر قاسم قذيفة الحرب العالمية الاولى العثور حفريات شرطة متفجرات خلال اعمال ايهاب ابو لبن اللد مصرع مقتل اطلاق نار اصابة شاب اخر مستشفى شرطة التحقيق سخنين بيتار القدس يلاقي مباراة بدون جمهوره ستاد تيدي القدس اتحاد ابناء الليلة اصابة سائق خطيرة حادث طرق داريم مفرق شاحنة مواد خطرة سيارة مخيم ضبط 37 فلسطينيا تصاريح بدون عمل اقامة البلاد الشرطة اعتقال سلمان ابو مديغم اعتداء بالضرب المبرح رهط عطا استنكار
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com