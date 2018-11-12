1521, مصابا, بالحصبة, في, البلاد, وحملة, تطعيم, واسعة,

تقوم وزارة الصحة هذه الأيام بحملة تطعيم واسعة النطاق ضد مرض الحصبة الذي انتشر في البلاد بشكل كبير في الفترة الأخيرة .وقامت وزارة الصحة كذلك بنشر إرشادات توعوية للجمهور للحد من انتشار هذا المرض الذي ينتقل بالعدوى بشكل سريع.وأوضحت ان التطعيم استهدف الكبار للمرة الأولى منذ عشرات السنين في بلادنا .

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