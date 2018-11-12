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1521 مصابا بالحصبة في البلاد وحملة تطعيم واسعة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




تقوم وزارة الصحة هذه الأيام بحملة تطعيم واسعة النطاق ضد مرض الحصبة الذي انتشر في البلاد بشكل كبير في الفترة الأخيرة .


وقامت وزارة الصحة كذلك بنشر إرشادات توعوية للجمهور للحد من انتشار هذا المرض الذي ينتقل بالعدوى بشكل سريع. 


وأوضحت ان التطعيم استهدف الكبار للمرة الأولى منذ عشرات السنين في بلادنا .




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