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غزة - استنفار امني وحواجز بعد عملية خزاعة شرق خان يونس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فرضت الأجهزة الأمنية والشرطية في قطاع غزة إجراءات أمنية مكثفة في جميع مناطق قطاع غزة  عقب الأحداث التي شهدتها منطقة خان يونس أمس الأحد عندما تسللت سيارة مدنية تقل قوات خاصة اسرائيلية واغتالت قياديين من كتائب القسام.



وانتشرت عشرات الحواجز الأمنية على الطرقات الرئيسية والفرعية بالإضافة الى عمليات تفتيش لعدد من المركبات وذلك ضمن إجراءات جديدة للتحقيق حول الحادث وخفاياه.


من جانبها دعت وزارة الداخلية في قطاع غزة المواطنين إلى تفهم تلك الإجراءات والتعاون التام مع الأجهزة الأمنية والشرطية وعدم تداول أي روايات أو معلومات متعلقة بالحادث، والاعتماد فقط على ما يصدر عن الجهات الرسمية.


وكان قد استشهد سبعة مواطنين وأصيب آخرين في عملية نفذتها قوات خاصة إسرائيلية في منطقة خزاعة شرق خان يونس أدت الى اغتيال احد قادة القسام حيث شهدت المنطقة قصف إسرائيلي مكثف لتأمين هروب القوة الخاصة التي اشتبكت مع عناصر القسام لعدة ساعات.


بدوره اعترف الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي بمقتل ضابط في الجيش واصابة ضابط أخر بجروح متوسطة في ما وصفه نشاط ميداني لقوة خاصة تابعة للجيش اندلع تبادل لإطلاق نار خلاله.




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