كيفانش, تاتليتوج, في, أول, إطلالة, من, مسلسله, الجديد,

طرح الفنان التركي كيفانش تاتليتوج، الشهير عربيًا باسم مهند، البرومو الرسمي لمسلسله الجديد عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام».

المسلسل يحمل اسم «الاصطدام»، ويؤدي فيه كيفانش، دور محقق شرطة يدعى «ماهر»، يخسر زوجته وابنته في حادث إرهابي، وتم تغير اسم ماهر إلى قادير بسبب انتشار الأول كثيرًا في الأعمال التركية.وتبدأ أحداث المسلسل بتصادم أربع سيارات يقودها الشخصيات الرئيسية التي ستدور من خلالها أحداث المسلسل وهم المحامية جيميري «ميلسيا اصلي باموك»، زينب «التشين سانجو»، مديرة البنك التي تخشى من الوحدة وتعشق ابنتها، كرم كوركماز «ألبيران دويمار» الشاب الفقير.وياتي في نهاية المشهد المحقق قادير الدالي، الذي يأس من الحياة بعد مقتل زوجته وابنته في حادث إرهابي، ولذلك قرر الانتحار.ويشارك إلى جانب كيفانش في بطولة العمل كل من إيلتشين سانجو، بطلة مسلسل «حب للإيجار»، وميليسا آصلي باموك، وإركان جان، وهاكان كورتاش، وأنور صايلاك.وكان أخر أعمال كيفانش تاتليتوج في الدراما التركية كان مسلسل «جسور والجميلة»، والذي شارك فيه النجمة التركية توبا بويوكستون، وحقق المسلسل نسبة نجاح كبيرة في تركيا والعالم العالمي، وكون النجمان ثنائي نجاح لينضما للثنائيات الشهيرة بتركيا.