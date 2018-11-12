روسيا..اكتشاف, السمكة, الأكثر, فائدة, للإنسان,

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يعتقد كثيرون أن الإنفلونزا مجرد مرض عابر، فيكتفون بتناول المسكنات داخل البيت ثم...
يعتبر الكرواسون، من أشهر المخبوزات التي نتناولها في أوقات الإفطار، خاصة لرواد...
عندما نسمع عن سرطان الرئة، يتبادر إلى الذهن سريعا تدخين السجائر كمسبب رئيسي، لكن...
استوردت 13 دولة أوروبية عدة أطنان من لحوم الأبقار المغشوشة من بولندا، وتسعى حاليا...
يمكن أن تتسبب وجبات غذائية بعينها في الإصابة بعسر هضم. وبحسب موقع "WebMD"، ينصح خبراء...
تشير دراسة كبيرة إلى أنه من الأرجح أن تتدهور وظائف الكلى مع زيادة بدانة الشخص بغض...
يعاني ملايين الناس في العالم من ارتفاع السكر في الدم، وبات مرض السكري أحد الأمراض...
كشف تقرير جديد لجمعية القلب الأميركية إلى أن قرابة نصف البالغين الأميركيين...
كشف عدد من العلماء أن الاحترار العالمي ربما يعني زيادة في ولادة الأطفال المصابين...
عادة ما يعاني بعض الناس من مشاكل في النهوض من الفراش في وقت مبكر من الصباح، إلا أن...