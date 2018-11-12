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روسيا..اكتشاف السمكة الأكثر فائدة للإنسان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اكتشف علماء جامعة سيبيريا الفيدرالية، ومعهد الفيزياء الحيوية، التابع لأكاديمية العلوم الروسية فرع سيبيريا، سمكة تحتوى على نسبة قياسية من الأحماض الدهنية غير المشبعة أوميغا-3.



وتعقيبا على الاكتشاف، علّق رئيس قسم النظم البحرية والبرية في جامعة سيبيريا الفيدرالية، ميخائيل غلاديشيف: "لقد اكتشفنا، من خلال التركيز على الكائنات الحية في بحيرات منطقة القطب الشمالي وخاصة Lake Canine، أن مستوى أحماض أوميغا-3 في سمكة "boganid char" يصل إلى 33 ملغم في الغرام الواحد، ما يجعلها بطل العالم في فائدتها للإنسان"، مضيفا أن نسبة الأحماض الدهنية غير المشبعة في الأنسجة العضلية لسمك السردين تصل إلى 26 ملغم في الغرام الواحد من الكتلة الحيوية.

وتابع غلاديشيف: "نأمل أن تغيّر نتائج دراستنا العادات الغذائية للمواطنين نحو الأفضل، حيث يكفي تناول 30 غرام من هذه السمكة التي تعيش في شمال إقليم كراسنويارسك، لتغطية حاجة الإنسان اليومية من هذه الأحماض الدهنية المفيدة".


وتعيش سمكة "boganid char" في منطقة القطب الشمالي في سيبريا، وكما هو معروف فإن الأسماك والمأكولات البحرية تعدّ المصدر الرئيس لحصول الإنسان على الأحماض الدهنية غير المشبعة أوميغا-3، حيث توصي منظمة الصحة العالمية بتناول ما لا يقل عن غرام واحد من هذه الأحماض يوميا، من أجل تخفيض خطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية. إضافة لهذا تنشّط هذه الأحماض عمل الدماغ وتحسّن الذاكرة والقدرة على التعلم.




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