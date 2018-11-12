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إنقاذ سياح أجانب من سيل جارف في البتراء
2018-11-12 11:34:02
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إنقاذ سياح أجانب من سيل جارف في البتراء
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