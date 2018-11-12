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بينهم سليماني.. كشف خطة سعودية لاغتيال إيرانيين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



  كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأحد عن أن قادة الاستخبارات في السعودية طلبوا من رجال أعمال قبل عام توظيف شركات خاصة لاغتيال "أعداء إيرانيين"، بينهم الجنرال قاسم سليماني.



ونقلت الصحيفة هذه المعلومات السرية عن ثلاثة أشخاص اطلعوا على النقاشات التي دارت حول الموضوع.


وأوضحت مصادر الصحيفة أن هذا الاجتماع حصل بالتزامن مع بدء هيمنة الأمير محمد بن سلمان على السلطة عندما كان وزيرا للدفاع ووليا لولي العهد.


وقالت الصحيفة إن محمد بن سلمان -الذي أصبح لاحقا وليا للعهد- كان يوجه حينها مستشاريه لتصعيد العمل الاستخباراتي والعسكري خارج المملكة.


هذه النقاشات -التي بدأت قبل عام من اغتيال الصحفي جمال خاشقجي- تؤشر إلى أن المسؤولين السعوديين فكّروا في الاغتيالات مع بداية صعود محمد بن سلمان.


وتلقي السعودية في مقتل خاشقجي باللوم على الجنرال أحمد عسيري الذي أقيل مؤخرا، لكن عسيري ذاته حضر في مارس/آذار 2017 لقاء مع رجال أعمال لمناقشة خطة بتكلفة ملياري دولار لتوظيف جهات استخبارية خاصة لتخريب الاقتصاد الإيراني.




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