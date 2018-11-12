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القسام تنشر التفاصيل: افشلنا مخطط كبير للاحتلال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس بيانا اوضحت فيه تفاصيل لاشتباك  المسلح الذي وقع مساء امس الاحد في خانيونس واستشهد خلاله 7 من عناصرها.



واكدت القسام انها استطاعت إفشال "مخططٍ عدوانيٍ كبير استهدف خلط الأوراق ومباغتة المقاومة وتسجيل إنجازٍ نوعي".


وحملت القسام الاحتلال المسئولية الكاملة عن "هذه الجريمة الخطيرة وتبعاتها، مؤكدة انها لقنت "العدو" درساً قاسياً وجعلت منظومته الاستخبارية أضحوكةً للعالم، فرغم حشد كل هذه القوى للعملية الفاشلة فإن المقاومة "استطاعت دحره وأجبرته على الفرار وهو يجر أذيال الخيبة والفشل."


واكدت القسام ان "مقاومتنا ستبقى ضاغطةً على الزناد، فالمعركة بيننا وبين المحتل سجال، ولن ينعم العدو بالأمن على أرضنا، ولن نسمح له باستباحة شعبنا وأرضنا وستكون مقاومتنا دوما له بالمرصاد بإذن الله تعالى.




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