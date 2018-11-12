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ضبط بندقية كارلو في غرفة نوم فتى 17 عاما في الناصرة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة خلال حملة لها في مدينة الناصرة امس الاحد شقيقين احدهما قاصر 15 عاما والاخر 17 عاما وذلك بعد ضبط بندقية مصنعة من نوع كارلو في غرفة نوم الفتى البالغ من العمر 17 عاما.



واشارت الشرطة انه تم الافراج عن الفتى القاصر 15 عانا فيما ستطلب الشرطة من المحكمة اليوم تمديد اعتقال الفتى 17 عاما بشبهة حيازة سلاح بشكل غير قانوني .



من جهتها اكدت الشرطة استمرار مكافحتها لظاهرة التسلح غير القانوني في المجتمع العربي خاصة والبلاد عامة.




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