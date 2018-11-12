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مركز السلطات المحلية يدعم نضال العاملين الاجتماعيين



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




بعث مركز السلطات المحلية اليوم، رسالة دعم لنضال العاملين الاجتماعيين، موجهة إلى رؤساء السلطات المحلية، وأبدى قلقه من ظاهرة العنف التي ازدادت في الآونة الأخيرة ضد العاملين الاجتماعيين، وطالب باتخاذ كل الإجراءات للمحافظة على سلامتهم.


وأضاف: ومع هذا، فإن السلطات المحلية خاضعة لتعليمات المسئول عن الأجور في وزارة المالية، الذي أوعز إلى مركز السلطات المحلية، بعدم دفع أجرة العاملين الاجتماعيين أثناء الاضراب، لذلك اضطر مركز السلطات المحلية إلى تنفيذ ذلك. وإذا غيّر المسئول عن الأجور في السلطات المحلية رأيه فإن مركز السلطات المحلية سيتقيّد بذلك. 





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