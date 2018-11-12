أعمال, تخريب, وتكسير, في, صفوف, بساتين, بقرية, عين, ماهل,

وبحسب المعلومات المتوفرة، أقدم مجهولون على تخريب ممتلكات في صفوف البساتين حيث عاثوا داخل الصفوف وخارجها خرابا بوقاموا بتكسير محتويات داخل الصفوف.

اعتدى مجهولون فجر اليوم الاثنين على صفوف بساتين في قرية عين ماهل.

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