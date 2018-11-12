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"واتس آب" تستعد لإطلاق ميزة تفرح مستخدميها !



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تعمل شركة "واتس آب" على إطلاق ميزة جديدة تمنح المستخدمين حق تجاهل المحادثات الجماعية بشكل نهائي.



وفي الوقت الحالي، يمكن تجاهل الدردشات الجماعية من خلال تفعيل خيار "Mute"، ما يعني حجب وصول الإشعارات عند ورود رسائل جديدة، في حين سيظهر إشعار يدل على عدم قراءة الرسالة على أيقونة تطبيق واتس آب.

ولكن WABetaInfo رصد تحديثا جديدا من واتس آب مميزا بخيار "وضع الإجازة"، الذي يتيح إمكانية تجاهل دردشات المجموعات نهائيا، مع عدم ظهور إشعار رسائل "غير مقروءة" داخل التطبيق أو على الأيقونة.


وبمجرد طرح تحديث واتس آب الجديد، ستحتاج إلى القيام بما يلي: ابحث عن الدردشة الجماعية التي تريد "إسكاتها" واكتمها، ومن ثم يمكنك أرشفتها لتختفي تماما من التطبيق. وباستخدام الميزة الجديدة، ستتمكن من تفعيل "وضع الإجازة" في هذه المرحلة، ولن تظهر أية رسائل جديدة في واتس آب، إلا في حال كنت ترغب في قراءة رسائل المجموعة مرة أخرى.


تجدر الإشارة إلى أنه ليس من الواضح حتى الآن متى سيتم إطلاق هذه الميزة




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