أكبر, 8, أخطاء, ممكن, أن, ترتكبها, في, العشرينيات, من, عمرك,

عادة ما تكون فترة العشرينات من عمر الإنسان، حقلا للتجارب الحياتية، التي قد تأخذ الشخص في اتجاهات عدة، ومن الممكن أن تدفعه لارتكاب العديد من الأخطاء.

صحيفة "إندبيندنت" نشرت أكبر الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها الشخص خلال العشرينات من عمره، حسب نتائج تصويت أجراه موقع ريديت، وشارك فيه عدد من الأشخاص بتجاربهم خلال فترة شبابهم.إهمال غسل الأسنانكتب أحد المشاركين في الموقع: "عندما توفي والدي، كنت أنام كل ليلة دون أن أعتني بنفسي. لقد كان لدي الكثير من قنوات الجذور، وعمليات الأسنان، والألم، لاحقا، بسبب ذلك"، الكثيرون وافقوه الرأي في هذه النقطة.البقاء في علاقة سيئةوصوت المستخدمون على أن البقاء في علاقة مع الشخص الخطأ، بسبب الخوف من الوحدة، هي من أسوأ القرارات في العشرينات.عدم التوفيريقول مستخدمون، أن الوقت يمضي بسرعة، ويشعر الكثيرون بالندم لأنهم لم يوفروا أموالا للتقاعد.الابتعاد عن الوالدينوقال مشاركون، إن قطع التواصل مع الأهل خلال فترة الشباب قد يجعلك تشعر "بالحرية" وقتها، وبالندم الشديد لاحقا.علاقة جيدة مع بطاقات الائتمانالابتعاد عن الغرق في الديون وتسديد فواتير بطاقة الائتمان أولا بأول، يجنبك الوقوع في مشاكل مادية حقيقية لاحقا، كما قال مشاركون.عدم الاهتمام بالصحةعدم الاهتمام بالصحة قد يكلف الشخص ثمنا باهضا لاحقا. ينصح الكثيرون بممارسة الرياضة خلال فترة العشرينات، لأن الأمر قد يزداد صعوبة مع تقدم العمر وزيادة المسؤوليات اليومية.الإنجاب مبكراالإنجاب يكلف الكثير، وقد يبعد المتزوجين عن اللحاق بركب زملائهم المتفوقين في العمل. الإنجاب المبكر قد يضر الشباب ماديا وعمليا.إضاعة الوقتصوت الكثيرون لخطأ "إضاعة الوقت خلال العشرينات" كونه أحد أهم الأخطاء في هذه الفترة. استثمار الوقت للعمل المفيد سيحسن من نوعية الحياة لاحقا.