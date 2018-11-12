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العثور على جثمان الطفلة المفقودة جراء السيول في الأردن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن الدفاع المدني الأردني، الاثنين، العثور على جثمان الطفلة المفقودة في منطقة الهيدان بعدما جرفت السيول أفراد عائلتها في منطقة الوالة في محافظة مأدبا جنوب عمان.



وكان الدفاع المدني قد دشن حملة مكثفة تضمنت أكثر من 500 رجل إنقاذ بمشاركة من القوات المسلحة والأمن العام والدرك الوطني في عمليات البحث عن الطفلة المفقودة.


وبذلك، يرتفع عدد الضحايا إلى 13 شخصا، من بينهم غطاس من الدفاع المدني في سيول خلفتها أمطار غزيرة في الأردن ليل الجمعة.


وبين الضحايا 8 أشخاص لقوا حتفهم في مأدبا (32 كلم جنوب عمان) وطفلة في معان (212 كلم) وأربعة في ضبعا في جنوب عمان.


كما أصيب 29 شخصا بجروح بينهم 4 من الدفاع المدني و4 من الأمن العام.


وشهدت محافظة مأدبا ومدينة البتراء الأثرية وصحراء وادي رم، ووادي موسى والجفر في الجنوب، ومناطق أمطارا غزيرة وسيولا جارفة ليل الجمعة الماضي.


وكان 21 شخصا لقوا حتفهم قبل أسبوعين غالبيتهم تلامذة مدرسة كانوا في حافلة جرفتها سيول تسببت بها أمطار غزيرة في منطقة البحر الميت 50 كلم غرب عمان.


وبعد أسبوع من الحادث، قدم وزير التربية والتعليم الأردني عزمي محافظة ووزيرة السياحة والآثار لينا عناب استقالتيهما.




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