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رونالدو يكشف عن نصيحته لهيجواين عقب الطرد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، عما قاله لجونزالو هيجواين، مهاجم ميلان، الذي تعرض للطرد خلال مباراة الفريقين، ليلة امس الأحد.



وسجل رونالدو هدفًا في فوز البيانكونيري على ميلان (2-0)، بمنافسات الأسبوع الـ12 من الدوري الإيطالي.


وقال رونالدو، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "قلت له أن يهدأ، حيث أنه يخاطر بالحصول على عقاب أشد، إنه لم يفعل الكثير، ولكنه كان عصبيًا بسبب خسارة المباراة، وهذا أمر مفهوم، أتمنى ألا يتم عقابه بشدة".


وأضاف: "كان مهمًا أن نحقق الفوز، لأن نابولي هزم جنوى أمس، وأردنا أن نحافظ على فارق النقاط".


وأتم: "أنا سعيد جدًا خاصة من أجل الفريق، لأن اللعب خارج ملعبنا وبالأخص في ميلان دائمًا ما يكون صعبًا"




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