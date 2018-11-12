رونالدو, يكشف, عن, نصيحته, لهيجواين, عقب, الطرد,

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، عما قاله لجونزالو هيجواين، مهاجم ميلان، الذي تعرض للطرد خلال مباراة الفريقين، ليلة امس الأحد.

وسجل رونالدو هدفًا في فوز البيانكونيري على ميلان (2-0)، بمنافسات الأسبوع الـ12 من الدوري الإيطالي.وقال رونالدو، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "قلت له أن يهدأ، حيث أنه يخاطر بالحصول على عقاب أشد، إنه لم يفعل الكثير، ولكنه كان عصبيًا بسبب خسارة المباراة، وهذا أمر مفهوم، أتمنى ألا يتم عقابه بشدة".وأضاف: "كان مهمًا أن نحقق الفوز، لأن نابولي هزم جنوى أمس، وأردنا أن نحافظ على فارق النقاط".وأتم: "أنا سعيد جدًا خاصة من أجل الفريق، لأن اللعب خارج ملعبنا وبالأخص في ميلان دائمًا ما يكون صعبًا"