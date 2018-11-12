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لاميتا فرنجية تستعرض قوامها الممشوق في صورة جديدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شاركت عارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستغرام بمجموعة صور جديدة لها



وظهرت لاميتا فرنجية في احدى هذه الصور وهي بجانب زوجها مرتدية قميصاً أبيض اللون مع شورت قصير.

 وقد لاقت هذه الصور إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين أثنوا على جمال لاميتا فرنجية متمنين لها ولزوجها حياة جميلة.




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