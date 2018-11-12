المطران, عطا, الله, حنا, :, نرفض, ظاهرة, العنف, المستشرية, في, الداخل, الفلسطيني, على, خلفية, نتائج, الانتخابات,

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تناقش الهيئة العامة للكنيست اليوم مشروع القانون القاضي بحلها وتبكير موعد...
اصيب فتى يبلغ من العمر 14 عاما باصابات وصفت بين المتوسطة حتى الخطيرة جراء تعرضه...
أكد الجيش الإسرائيلي تصدي منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية لصاروخ أطلق من الأراضي...
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يتأثر طقس البلاد ساعات الليل المتأخر من اليوم...
أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، قائمة السيدة العجوز لمواجهة...
قال المحلل الاسرائيلي امنون ابراموفيتش ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو دعا الى...
عملت طواقم اطفاء وانقاذ بينها وحدة انقاذ خاصة من محطة الخضيرة، مساء اليوم...
اقيم اليوم احتفال بتدشين الطابق الثاني للمركز الجماهيري دبوريه لذوي الاحتياجات...
قررت اللجنة الخاصة التي تعنى بنقل الاصلاحات بتوزيع اموال التكهنات الرياضية"توتو"...
صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة (الاثنين) على اقتراح قانون...