التحقيقات, الاولية, تشير, الى, حريق, متعمد, في, بلدية, قلنسوة,

اشارت التحقيقات الاولية لسلطة الاطفاء والانقاذ حول الحريق الذي شب فجر امس الاحد في مبنى بلدية قلنسوة عن عملية اضرام نار بشكل متعمد .

واشارت سلطة الاطفاء في بيان صادر عن الناطق بلسانها كايد ظاهر , صباح اليوم الاثنين انه تم تحويل نتائج التحقيق الى الجهات المختصه بما في ذلك الشرطه .واسفر الحريق عن ارضار جسيمة في الطابق الثاني للمبنى بعد احتراقه بالكامل .