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التحقيقات الاولية تشير الى حريق متعمد في بلدية قلنسوة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اشارت التحقيقات الاولية لسلطة الاطفاء والانقاذ حول الحريق الذي شب فجر امس الاحد في مبنى بلدية قلنسوة عن عملية اضرام نار بشكل متعمد .



واشارت سلطة الاطفاء في بيان صادر عن الناطق بلسانها كايد ظاهر , صباح اليوم الاثنين انه تم تحويل نتائج التحقيق الى الجهات المختصه بما في ذلك الشرطه .

واسفر الحريق عن ارضار جسيمة في الطابق الثاني للمبنى بعد احتراقه بالكامل .




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