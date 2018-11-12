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6 أسباب مشتركة للعقم عند النساء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تؤرق مشكلات الخصوبة الكثير من النساء، ويمنع العقم لديهن تكوين أسرة لطالما حلمن بها، وتتشارك من يعانين من العقم عددا من الأسباب، وفق ما ذكر موقع "ستاندرد ميديا" البريطاني.


تلف القناة

إذا كانت قناة فالوب تالفة أو لا تعمل بكفاءة عالية بسبب انسدادها، فإن ذلك سيمنع الحيوانات المنوية من الوصول إلى البويضة من أجل الإخصاب، وهذه الحالة تعيق أيضا وصول البويضة المخصبة إلى الرحم.

بطانة الرحم

قد ينمو النسيج الذي يبطن الرحم خارجه، وغالبا ما تنمو هذه الأنسجة في المبيضين وقناة فالوب، الأمر الذي يسبب عدم انتظام الدورة الشهرية وعدم القدرة على الإنجاب أيضا.

تكيس المبيض

التكيس اضطراب هرموني يتسبب بتقرحات صغيرة على حواف المبيض الخارجية، ويؤدي إلى إنتاج هرمونات الذكورة بشكل أكثر من المعتاد، مما يسبب في الغالب عدم انتظام الدورة وزيادة خطر الإصابة بالسكري والسمنة.

تليف الرحم

تعاني العديد من النساء من مشكلات تليف الرحم، وهو عبارة عن نمو عضلي داخل الرحم قد يكون غير سرطاني، وعادة ما تنمو الأورام الليفية على بطانة الرحم وداخل تجويفه، ونادرا ما تمتد إلى سطحه الخارجي.

قصور الغدة


يعد هرمون الغدة الدرقية المفتاح لتنظيم عملية الإباضة عن المرأة، وتلعب هذه الغدة دورا مهما في تهيئة الحمل، لذلك، فإن انخفاض مستوى هرمون الغدة الدرقية قد يؤدي إلى عدم إطلاق البيضة من المبيض، مما يسبب العقم.

عدد البويضات وجودتها


تنتج المبايض لدى المرأة عددا مختلفا من البويضات في كل مرة، وفي بعض الأحيان لا تكون البويضات ذات كفاءة عالية لإجراء حمل ناجح بسبب عوامل عدة، من بينها العمر الذي يؤثر في جودة البويضات




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