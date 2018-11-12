تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-21 14:30:22 ام الفحم تفجع بوفاة الشابة هبة علي عبدالله أنيس (خضور ) 36 عاما |  2018-12-21 14:17:32 مصرع شابين إثر حادث تصادم بين حافلة وسيارة جنوب البلاد |  2018-12-21 14:25:25 بدعوة رسمية.. هنية في موسكو مطلع العام القادم |  2018-12-21 13:55:52 حريق هائل في شاحنة بالمنطقة الصناعية طمرة |  2018-12-21 13:53:06 اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في كفرياسيف |  2018-12-21 12:05:14 تحطم طائرة أمريكية خاصة ومقتل ركابها |  2018-12-21 11:24:10 ليفربول معني بالتعاقد مع النصراوي مؤنس دبور الشهر القادم |  2018-12-21 11:05:36 "غالاكسي إس 10" يتجاوز نقطة ضعف "آيفون" للأبد |  2018-12-21 11:01:51 فرنسا.. السترات الزرقاء تنضم إلى الصفراء |  2018-12-21 11:00:44 الإدارة الأمريكية تدرس تخفيض عدد قواتها في أفغانستان خلال أسابيع |  2018-12-21 10:56:50 سلطة المياه تؤكد وجود نقص في المصادر الطبيعية للمياه |  2018-12-21 10:56:06 مقتل 8 متظاهرين باحتجاجات الخبز في السودان |  2018-12-21 10:53:54 الفلسطيني محمد أبو عبيد الشخصية الإعلامية لعام 2018 |  2018-12-21 10:51:54 المتابعة تعلن تأجيل التظاهرة قبالة مركز الشرطة في اللد اليوم |  2018-12-21 10:04:19 فيديو وصور - ثلوج في جبل الشيخ والدخول اليوم مجاني |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

شجار وكلمات "نابية" بين سواريز وبيكيه.. وميسي يتفرّج



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد هزيمة برشلونة الإسباني، بطل الدوري، على ملعبه بنتيجة 3-4 أمام ريال بيتيس، يوم الأحد، رصدت الكاميرات لحظات توتر بين المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز والمدافع الإسباني جيرار بيكيه.



ورصدت عدسات المصورين سواريز مخاطبا بيكيه: " الآن تريد أن **** من أجل تمريرة"، ثم وجه تحذيرا إلى قلب الدفاع بأن لا يعبث معه، مستخدما كلمات نابية لا يمكن ذكرها.


ولم تحدد صحيفة "ماركا" الإسبانية الحادثة التي سببت غضب سواريز من بيكيه.


وتسبب بيكيه بضياع فرصة على فريق برشلونة قبل نهاية المباراة بدقيقة، إذ كان أرتورو فيدال في وضع مناسب أمام المرمى، لكن بيكيه خطف الكرة وسددها خارج المرمى.


وبعد نهاية المباراة، تحدث بيكيه مع فيدال، ليؤكد له أن لم يسمع أي شيء من اللاعب التشيلي، في الفرصة التي ضاعت على الفريق الكتالوني، وإلا كان تركها.




كلمات متعلقة

شجار, وكلمات, "نابية", بين, سواريز, وبيكيه.., وميسي, يتفرّج,

تابعونــا

مبابي يضع شرطين لانتقاله التاريخي إلى ريال مدريد مبابي يضع شرطين لانتقاله التاريخي إلى ريال مدريد 2018-12-21 | 11:06:49

يسعى الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جرمان، إلى تغيير أجواء الدوري...

رونالدو تحت الضغط.. لماذا يجب تسجيل 4 أهداف في 3 مباريات؟ رونالدو تحت الضغط.. لماذا يجب تسجيل 4 أهداف في 3 مباريات؟ 2018-12-21 | 09:28:49

يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تحديا حقيقيا مع فريقه يوفنتوس الإيطالي،...

سولسكاير يرمي الكرة في ملعب نجوم مانشستر يونايتد سولسكاير يرمي الكرة في ملعب نجوم مانشستر يونايتد 2018-12-20 | 22:55:11

أكد أولي جونار سولسكاير، المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، أنه سيحاول...

موريلو يودع زملاءه قبل الرحيل لبرشلونة موريلو يودع زملاءه قبل الرحيل لبرشلونة 2018-12-20 | 20:00:41

قام المدافع الدولي الكولومبي جيسون موريلو، نجم فالنسيا، بتوديع زملائه في فريق...

برشلونة يحسم صفقته الدفاعية المنتظرة برشلونة يحسم صفقته الدفاعية المنتظرة 2018-12-20 | 18:18:28

استقر برشلونة على اسم المدافع الذي سيوقع معه، لسد العجز بخط الدفاع، بعد إصابة...

نيمار: سنواجه تحديا مختلفا بعد رحيل مورينيو نيمار: سنواجه تحديا مختلفا بعد رحيل مورينيو 2018-12-20 | 13:48:27

يرى البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أن فريقه سيواجه تحديا مختلفا...

ما الذي يقف بوجه محمد صلاح ليصبح أسطورة أنفيلد؟ ما الذي يقف بوجه محمد صلاح ليصبح أسطورة أنفيلد؟ 2018-12-20 | 12:31:04

اعتبر روبي فاولر مهاجم ليفربول السابق، أن النجم المصري محمد صلاح يمتلك المواصفات...

ريال مدريد يرصد راتبا ضخما لاستعادة مورينيو ريال مدريد يرصد راتبا ضخما لاستعادة مورينيو 2018-12-20 | 11:14:13

تحدثت تقارير عديدة بأن البرتغالي جوزيه مورينيو، المقال حديثا من تدريب مانشستر...

مورينيو: قضي الأمر وسأطوي صفحة "الشياطين الحمر" مورينيو: قضي الأمر وسأطوي صفحة "الشياطين الحمر" 2018-12-20 | 08:42:16

قال جوزيه مورينيو إنه لا يزال يمتلك مستقبلا في عالم كرة القدم بعد أن أقيل الثلاثاء...

ثلاثية بيل تقود ريال مدريد لنهائي مونديال الأندية ثلاثية بيل تقود ريال مدريد لنهائي مونديال الأندية 2018-12-19 | 21:50:02

تأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد الانتصار (3-1) على كاشيما أنتلرز...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مسيرة العيد كفر كنا الفطر المبارك مشاركة واسعة بث مباشردوريابطالاوربادوري ابطال اورباباريسجيرمانمانشسترسيتي.اونلاينمشاهدةمباشرةبثمباشراسراء عابد اطلاق سراح الناصرة العفولة برد امطار بير هداج نقب يغطي شتاء جنوب ارصاد جوية لجنة اولياء امور الطلاب الطيرة استدعاء مروان عبد الحي التحقيق أطلاق النار على معلمة احتراق بيت المكر أريكة كنبه الشرطة اضرام النار قرية الشرطة ام الفحم شجار عنيف شبان اصابات اعتقالات الشرطة اسعاف طعن حريق اندلاع النيران في دكان قرية ابو سنان اخماد اضرار جسيمة دون اصابات تذكر مطعم مقلاة بطاطا كفر قاسم محمد فارس جوابرة تشييع جثمان صحية الشجار فجر السبت النقب الشاب سيارات معدلة بشكل غير قانوني الشرطة تنزيل الشارع سباقات حملة البطوف سخنين عرابة دير حناعبد القادر حسيني طالب طب المانيا مصرع الشاب شقيقين شقيقه خطيرة اصابة الناصرة شرطة اسعاف اطلاق نار مصرع الشاب محمد هواشلة النقب رغبته بالزواج من فتاة عمها طعنه قتله اخراج أسامة سعدي كنيست جلسة لجنة فيديو لحظة عضو الكنيست طمرة لدغة افعى سامة عامل مستشفى زهراوي طاقم طبي مدينة انغرز مقص في جمجمته طفل 7 سنوات نحف قرية متوسطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com