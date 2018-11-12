بعد هزيمة برشلونة الإسباني، بطل الدوري، على ملعبه بنتيجة 3-4 أمام ريال بيتيس، يوم الأحد، رصدت الكاميرات لحظات توتر بين المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز والمدافع الإسباني جيرار بيكيه.

ورصدت عدسات المصورين سواريز مخاطبا بيكيه: " الآن تريد أن **** من أجل تمريرة"، ثم وجه تحذيرا إلى قلب الدفاع بأن لا يعبث معه، مستخدما كلمات نابية لا يمكن ذكرها.ولم تحدد صحيفة "ماركا" الإسبانية الحادثة التي سببت غضب سواريز من بيكيه.وتسبب بيكيه بضياع فرصة على فريق برشلونة قبل نهاية المباراة بدقيقة، إذ كان أرتورو فيدال في وضع مناسب أمام المرمى، لكن بيكيه خطف الكرة وسددها خارج المرمى.وبعد نهاية المباراة، تحدث بيكيه مع فيدال، ليؤكد له أن لم يسمع أي شيء من اللاعب التشيلي، في الفرصة التي ضاعت على الفريق الكتالوني، وإلا كان تركها.