احتفى محرك البحث "غوغل" بعيد ميلاد الفنانة المصرية هند رستم السابع والثمانين، مدرجا على صفحته الرئيسية رسما لها مع إطارين لأعمالها.

وتعد هند رستم، وهو الاسم الفني لناريمان حسين مراد رستم، من أهم أيقونات السينما المصرية في عصرها الذهبي، حيث لقبت من قبل النقاد بـ" ملكة الإغراء" أو مارلين مونرو الشرق.ولدت رستم في حي محرم بك بالإسكندرية شمال مصر وكان والدها ضابطا في الشرطة ووصل لمساعد حكمدار المنوفية، وهي من أصول شركسية.بدأت حياتها الفنية في ظهورها في أغنية "اتمخطري يا خيل" في فيلم "غزل البنات" ككومبارس وهي تمتطي الحصان خلف ليلى مراد لمدة دقيقتين، وكان دخولها الحياة الفنية سببا في خلاف لها مع والدها.قدمت الفنانة هند رستم أكثر من 74 فيلماً سينمائياً كان آخرها في عام 1979 في فيلم «حياتي عذاب» حيث قررت بعده اعتزال الفن نهائيا.