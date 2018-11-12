حريق, في, منزل, بطمرة, و, 3, اصابات, جراء, استنشاق, الدخان,

جاءنا في بيان صادر عن كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفا ءوالانقاذ باح اليوم الاثنين ان حريقا شب في منزل بمدينة طمره بالقرب من مسجد الرحمه .

طواقم اطفاء وانقاذ من محطة الجليل المركزي تعمل على اخماد الحريق والبحث عن عالقينواسفر الحريق عن 3 اصابات جراء استنشاق الدخان .