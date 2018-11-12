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حريق في منزل بطمرة و 3 اصابات جراء استنشاق الدخان



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



جاءنا في بيان صادر عن كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفا ءوالانقاذ باح اليوم الاثنين ان حريقا شب في منزل بمدينة طمره بالقرب من مسجد الرحمه .




طواقم اطفاء وانقاذ من محطة الجليل المركزي تعمل على اخماد الحريق والبحث عن عالقين

واسفر الحريق عن 3 اصابات جراء استنشاق الدخان .




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