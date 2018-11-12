اصابة, عامل, جراء, سقوط, رافعة, شاحنة, في, معلوت, ترشيحا,

وتم نقل العامل المصاب الى المستشفى لاستكمال علاجه هناك .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

اصيب عامل 25 عاما باصابات متوسطة اليوم الاثنين اثر سقوط رافعة شاحنة في معلوت ترشيحا .

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