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اصابة عامل جراء سقوط رافعة شاحنة في معلوت ترشيحا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اصيب عامل 25 عاما باصابات متوسطة اليوم الاثنين اثر سقوط رافعة شاحنة في معلوت ترشيحا .



وتم نقل العامل المصاب الى المستشفى لاستكمال علاجه هناك .



من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.








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