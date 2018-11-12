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فيديو - اعتقال 17 شخصا واصابة شرطيين خلال شجار بكفرمندا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اسفر الشجار العينف الذي شهدته قرية كفرمندا ليلة امس الاحد , عن اعتقال 17 شخصا تتراوح اعمارهم بين 13-40 عاما من سكان القرية بشبهة الضلوع في الشجار .



وافيد انه تم خلال الشجار التراشق بالمفرقعات والقاء حجارة وتكسير سبارات واعتداء على مداخل بيوت .

واسفر الشجار ايضا عن اصابة شرطيين بجراح في الراس بالحجارة تم نقلهما للمستشفى لاستكمال علاجهما هناك .

وضبطت الشرطة كمية من المفرقعات والعبوات الحارقة الجاهزة للاستعمال خلال تفتيش عدة مناطق في القرية .


وستطلب الشرطة اليوم من المحكمة النظر بتمديد فترة اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيق معهم .




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