فيديو - اعتقال 17 شخصا واصابة شرطيين خلال شجار بكفرمندا

اسفر الشجار العينف الذي شهدته قرية كفرمندا ليلة امس الاحد , عن اعتقال 17 شخصا تتراوح اعمارهم بين 13-40 عاما من سكان القرية بشبهة الضلوع في الشجار .

وافيد انه تم خلال الشجار التراشق بالمفرقعات والقاء حجارة وتكسير سبارات واعتداء على مداخل بيوت .واسفر الشجار ايضا عن اصابة شرطيين بجراح في الراس بالحجارة تم نقلهما للمستشفى لاستكمال علاجهما هناك .وضبطت الشرطة كمية من المفرقعات والعبوات الحارقة الجاهزة للاستعمال خلال تفتيش عدة مناطق في القرية .وستطلب الشرطة اليوم من المحكمة النظر بتمديد فترة اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيق معهم .